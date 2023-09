Fango, festa e protesta: ecco cosa è successo al Burning Man

Esistono due tipologie di persone. Ci sono quelle che amano alla follia l’utopia sabbiosa del Burning Man e quelle che invece in quel deserto di fricchettoni in fissa con Mad Max non ci metterebbe mai piede. Ecco, quest’ultime saranno state molto contente di non averci messo piede nemmeno quest’anno. Lo scorso weekend infatti il deserto del Nevada, dove si colloca il festival, è stato colpito da piogge torrenziali che in breve tempo hanno allagato l’area rendendo praticamente impossibile il naturale svolgersi dell’evento. Gli organizzatori hanno così chiesto ai partecipanti di razionare acqua e cibo e di trovarsi un riparo sicuro. Soltanto nella giornata di lunedì è stato dato il via libera ai quasi 70 mila presenti per lasciare l’area in sicurezza (anche se nei giorni precedenti c’è chi è fuggito a piedi o con ogni mezzo a disposizione).

Abbiamo raccolto un po’ di video di chi era al Burning Man per ricostruire questo weekend da incubo.

La polizia arresta gli attivisti per il clima

Gli attivisti per il clima avevano bloccato il traffico

con l'obiettivo di interrompere il Burning Man Festival a Black Rock City.

I Nevada Rangers hanno democraticamente ripristinato il traffico. pic.twitter.com/fi73ipMc4M — Cieloitalia🦅 (@_cieloitalia) August 28, 2023

La festa (un po' c'è stata)

E anche il fango (un po' di più)

Our fearless parks editor @AshleyHarrell3 is on the ground at Burning Man and despite the mud bowl there was this what-does-it-all-mean double rainbow pic.twitter.com/gBQMNeUG4B — Dan Gentile (@Dannosphere) September 3, 2023

Chi fermerà la musica? (spoiler: il clima)

«Credo che a Dio non piaccia il paganesimo»

Tranquilli, sono solo tornadi e incendi

Firestorm at the Burning Man festival. pic.twitter.com/zSfuLsqhmD — UNEWS (@UNEWSworld) September 2, 2023

La trasformazione definitiva in un film di Mad Max

Vidéo aérienne du Burning Man Festival à Black Rock City. C'est un Remake de Mad Max. pic.twitter.com/H600BZFx9D — EXOCET17™ 🇫🇷 ⵣ (@excocet17) September 5, 2023

Diplo e Chris Rock se ne scappano in autostop

just walked 5 miles in the mud out of burning man with chris rock and a fan picked us up pic.twitter.com/0uxSXLHgY6 — diplo (@diplo) September 2, 2023

La fuga

Tickets for Burning Man… $575

Vehicle Pass… $150 Justifying the $120k you spent on your TRX by being able to get the hell out of there… PRICELESS pic.twitter.com/nLbtWQ7XfL — The JRE Companion (@TheJRECompanion) September 5, 2023

L'esodo infinito