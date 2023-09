Elodie ci insegna che non è un paese per popstar

Elodie ha pubblicato il video del suo nuovo singolo. Il brano si chiama A fari spenti, e nel video Elodie appare decisamente sexy e un po’ svestita. Come sempre accade in questi casi, la gente ha iniziato a delirare. Niente di nuovo per Elodie (ma manco per tutte le altre celeb italiane, donne, che posano nude o giù di lì). Tra i commenti più gettonati «se non ti spogli non sai fare niente», «non sei credibile», «solo il culo sai mostrare», «mi rendo conto solo ora che questo video ha anche un audio», «decidetevi se fare le popstar o le pornostar». Commenti che manco andrebbero letti, come d’altronde tutti quelli sui social (qualcuno di saggio una volta mi disse che «la gente che commenta lo fa probabilmente mentre è seduta sul cesso», credo avesse ragione).

La questione qui però è un’altra, anzi sono due (lacrime mie o lacrime tue). La prima è che, sugli stessi social in cui si parla ogni giorno di libertà e del fare ciò che ci pare col nostro corpo (meglio se declinato in frasine fatte o hashtag scemi), va tutto bene ed è tutto bello fino a quando a farlo non è qualcuno di successo, più figo di noi, che magari ci fa rosicare un po’ (in questo caso specifico, sono tantissimi i commenti di donne che le danno contro).

La seconda invece ci racconta il problema forse più grave, almeno dal punto di vista culturale: che siamo un popolo di gente che non ha mai visto niente. Non credo di dover essere io a raccontare il ruolo del corpo nel mondo della musica e dell’arte. Dico solo che se decenni dopo Madonna – e poi, a seguire, le varie Rihanna, Beyoncé, Nicki Minaj – siamo ancora qui a fare i bacchettoni sulle popstar che decidono di spogliarsi, vuol dire davvero che non c’è speranza. Né per noi, né purtroppo per le donne che vogliono fare questo mestiere in questo Paese. Da noi le artiste sono considerate credibili solo se accollate, magari con una bella chitarrina in mano. Gli uomini invece vanno bene anche nudi, sia nati fuori che dentro lo stivale.

Che figo Damiano quando canta coi pantaloni abbassati, che belli Mahmood e Blanco nudi sulla copertina di Vanity Fair, che rivoluzionario Achille Lauro, che rock Manuel Agnelli, eccetera eccetera. E persino quando Povia per poco non mostrò il piccione nessuno (o quasi) ebbe niente da dire.

Elodie, consapevole di tutto questo, ha risposto nella maniera migliore, pubblicando alcuni di questi scatti, ovvero copertine e shooting di uomini ritratti allo stesso modo, nel corso degli anni. Da Biagio Antonacci a Tupac, e direi che è una bella finestra. Che dire, quindi? Che Elodie sta facendo semplicemente la popstar, sia nell’immagine che nella musica. E che se non ne avete mai vista una, beh, ci spiace un po’.