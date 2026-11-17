È la stagione di Rubber Soul. Sarà per il suono delle chitarre, il tono malinconico delle voci, il carattere pensieroso dei testi, ma il capolavoro dei Beatles del 1965 ha sempre avuto qualcosa di autunnale. Quest’anno poi Rubber Soul è nell’aria più del solito grazie a una nuova Special Edition che ci permette di sentire John, Paul, George e Ringo vicini come non mai. È il loro album emotivamente più forte, ma anche il più cupo e allo stesso tempo il più brillante. Il migliore.

Che cosa lo rende tale? È una domanda insidiosa, ma per quelli come me la risposta è semplice: tutto ruota attorno alle voci. Oltre ad avere tanti altre pregi, Rubber Soul è il disco in cui si sentono meglio John, Paul, George e Ringo cantare assieme. Sono quattro ragazzi che raccontano le loro storie e che, mentre cantano, cercano di dare loro un senso, scambiarsi idee, raccogliere le provocazioni reciproche e sfidarsi a scavare sempre più a fondo.

Ogni epoca ha elettro il suo disco preferito dei Beatles, il capolavoro assoluto. Nell’era del vinile era Sgt. Pepper, in quella dei CD Revolver, in quella dello streaming Abbey Road. Sarebbe diplomatico e da persone civili dire che sono tutti dischi straordinari tanto quanto Rubber Soul e invece siccome siamo gente che prende fin troppo sul serio i Beatles, abbiamo tutti il nostro preferito e il mio è sempre stato Rubber Soul.

È stato prodotto in tutta fretta nell’ottobre del 1965 per avere qualcosa da pubblicare prima di Natale. I quattro hanno scritto sette canzoni nel giro di una settimana pressati dalle scadenze, ma era un periodo straordinario dal punto di vista creativo e quindi anche i pezzi meno elaborati hanno un’anima. È ad esempio il caso di Michelle, una cosetta che Paul aveva scritto da adolescente con l’obiettivo preciso di conquistare le studentesse d’arte di Liverpool fingendosi francese.

Ma ciò che distingue Rubber Soul da tutti gli altri dischi, mettendolo una spanna sopra, è il canto: le voci dei quattro ragazzi si intrecciano, e ogni sha-la-la e na-na-na, ogni in-my-life e no-I-wouldn’t sono carichi d’emozione. Le voci stavano cambiando, erano ragazzi che stavano diventando uomini – Ringo e John avevano 25 anni, Paul 23, George 22 – e quindi si percepisce la loro eccitazione all’idea di esprimere finalmente le emozioni di uomini disillusi dal mondo, che era quello che volevano essere.

Solo un anno prima in pezzi come I’m a Loser e No Reply John cantava come un folkinger alla Dylan. Ora non solo aveva la voce per farlo, ma era anche in grado di scrivere canzoni all’altezza del compito. Paul non era mai sembrato così grintoso come in I’m Looking Through You, ma nemmeno così fanciullesco come nella parte centrale di Wait. Quando canta sottovoce “I feel as though you ought to know” sembra di un’ingenuità disarmante, anche se sta ammettendo tranquillamente di aver fatto un sacco di scappatelle durante i tour (“I’ve been good, as good as I can be” è uno dei suoi passaggi vocali più memorabili).

Dopo essersi atteggiato ad adulto in Help! (vedi la magnificamente adolescenziale I Need You e You Like Me Too Much), George ci è riuscito davvero. Com’è che il Quiet One aveva cominciato all’improvviso a usare parole come “opaque” e “rectify”? La sua compagna Pattie Boyd gli aveva comprato un dizionario dei sinonimi per fargli scrivere canzoni d’amore migliori in suo onore. SicuramenteThink for Yourself non era quel che aveva in mente.

Ma fin qui vi ho detto solo delle voci principali, che sono una parte della storia. Ci sono i corsi e ci si perde ad ascoltarli. Nessuno si risparmia, indipendentemente da chi ha scritto cosa. Ascoltate quel che Paul dà a Norwegian Wood, Nowhere Man e If I Needed Someone o quel che John porta a You Won’t See Me e Wait. Nel nuovo e vivido mix di Giles Martin e Sam Okell queste armonie spiccano più che mai.

Little Girl (John's Demo)

Guarda questo video su YouTube

I Beatles non sono entrati in studio con l’intenzione di rivoluzionare la musica popolare: avevano molto semplicemente una scadenza da rispettare. Nessuno chiedeva loro una grande opera d’arte, tranne loro stessi e George Martin, che credeva in loro senza riserve. L’assolo di “clavicembalo” in In My Life è merito del produttore. Era entrato in studio di buon mattino, aveva registrato al pianoforte il suo assolo a velocità dimezzata, per poi accelerarlo fino a farlo coincidere con il tempo del brano e sottoporlo all’approvazione dei quattro. Questo spirito collettivo ha reso Rubber Soul vibrante, fluido e libero.

Hanno iniziato a lavorare di gran lena dal primo giorno agli Abbey Road Studios, quando John ha portato due canzoni che rappresentavano gli estremi del suo genio: Norwegian Wood, racconto di come si sia lasciato manipolare da una donna scaltra, e Run for Your Life, una cosaccia alla Elvis che John è riuscito in qualche modo a trasformare in una delle sue interpretazioni più tristi, solitarie e piene di disprezzo per se stesso. È il tipo di canzone che porti in studio se ti sei spaventato per quanto ti sei mostrato vulnerabile in Norwegian Wood.

Entrambe raccontano la verità sullo stato d’animo tormentato di John nel 1965. Era un recluso totalmente dipendente dai Beatles, i suoi unici amici. Vedeva a malapena la moglie e il figlio senza avere la televisione a tutto volume. Era un nowhere man, eh già, e in queste canzoni raccontava la verità su se stesso. Può sembrare strano che John abbia portato quei due brani lo stesso giorno, ma Run for Your Life sembra quasi una battuta dietro cui nascondersi, nel caso in cui gli altri ragazzi avessero riso di lui per essersi messo a nudo in Norwegian Wood.

Non hanno riso, ma si sono buttati a capofitto nella canzone. George Harrison ha portato uno strumento che stava ancora imparando a suonare. Non ci è riuscito alla perfezione, ma ha ottenuto uno dei suoni più seducenti mai sentiti su un disco dei Beatles. Paul ha dato più forza alla storia di John con la sua voce. Rubber Soul è il disco da cui partire per apprezzare la generosità di Paul nei confronti degli altri, generosità troppo spesso sottovalutata. In Norwegian Wood e If I Needed Someone quasi non ci si accorge della sua presenza, finché non la si nota ed è in quel momento che si capisce con quanta abnegazione sta valorizzando le canzoni dei compagni e quanto coraggiosamente loro abbiano scritto sapendo che Paul li avrebbe aiutati.

Non ci sono happy endings. È il primo disco dei Beatles in cui nessuna canzone ha la parola “love” nel titolo, anche se ce n’è una che parla proprio di quella parola. Quando Paul ha scritto le canzoni di Rubber Soul aveva 23 anni, la stessa età che ha oggi Olivia Rodrigo. E in effetti Paul sembra… pretty sad for a boy so in love (è anche l’età giusta per cantare che “l’amore ha la brutta abitudine di scomparire da un giorno all’altro”).

The Beatles - Norwegian Wood (This Bird Has Flown) - 2026 Mix (Visualiser)

Guarda questo video su YouTube

La curiosità è l’emozione predominante nel disco, nelle voci e nelle melodie molto più che nei testi. I ragazzi mettono in musica i ritratti di donne forti e complesse. Che si tratti di John in Girl e Norwegian Wood, di George in If I Needed Someone e Think for Yourself o di Paul in You Won’t See Me e I’m Looking Through You, sono tutti impegnati a imparare qualcosa da queste figure femminili, a comunicare nella loro lingua (anche Michelle parla letteralmente della difficoltà di capire la lingua di una donna: tutto quello che sappiamo di lei è che non sta facendo alcuno sforzo per imparare quella di Paul).

La prima frase dell’album cantata da John e Paul è “asked a girl what she wanted to be”. Nel 1965 era una domanda che si faceva ai ragazzi, non alle ragazze. Ma le donne di Rubber Soul hanno un lavoro, dei progetti, una vita interiore e interrogativi filosofici. Nessuna di loro è lì ad aspettare un uomo, nemmeno se si tratta di uno dei Beatles.

Arrivati all’ultima sera delle session, mancavano ancora due canzoni per completare l’album. Hanno tirato fuori due dei pezzi migliori: Girl di John e You Won’t See Me di Paul. Si sente la tensione, ma anche il compiacimento. In tutto Rubber Soul si sentono anzitutto i Beatles che prestano attenzione gli uni agli altri, imitandosi. Raccontano la verità su se stessi cantando insieme.

E poi c’è In My Life, l’unica canzone firmata Lennon-McCartney sulla cui paternità John e Paul sono stati in disaccordo, il che la dice lunga sulla profondità con cui il brano ha toccato l’animo di entrambi. John era ansioso di rivendicarne la paternità, pur cambiando continuamente idea sul contributo di Paul. Dal punto di vista strettamente musicale, il pezzo porta ovunque il marchio di Macca, soprattutto nel bridge che fa “all these places had their moments”. In queste canzoni i Beatles imparano gli uni dagli altri, provano a mettersi nei panni dei compagni, si chiedono che cosa significa affrontare il mondo con la spensierata sicurezza di Paul, l’intelligenza tagliente di John, il broncio di George o la bonomia di Ringo. In My Life è John che invidia Paul e immagina che cosa significhi essere affettuoso ed emotivamente espansivo come lui, proprio come Paul, in I’m Looking Through You, cerca di imitare il modo di parlare di John. A dispetto del titolo, l’impressione è che Girl sia stata scritta da John pensando a Paul: il ragazzo che è venuto a stare da lui, l’unico capace di farlo sentire stupido.

The Beatles - In My Life - 2026 Mix (Visualiser)

Guarda questo video su YouTube

Chiunque canti nei Beatles, sa che alle sue spalle c’è un batterista che lo ascolta e lo sostiene. Nessun cantante di nessuna band ha mai avuto un batterista come Ringo e tutti hanno sempre dato il meglio di sé al suo fianco. Si impegna per non attirare l’attenzione e per passare inosservato, ne fa una questione di orgoglio professionale. «Ai cantanti piace come suono», mi ha detto nel 2018. «Non suono sopra di loro».

È il battito del cuore delle canzoni. I cantanti si scoprono tanto perché sanno che c’è dietro hanno Ringo. In un pezzo come In My Life rende più facile a John rendersi vulnerabile e lo accompagna nei suoi ricordi per niente facili. Ecco perché nessuna cover di quella canzone funziona: senza di lui la canzone non funziona. Il suo apice come batterista, quello in cui la sua follia si esprime al meglio, è in Abbey Road o in Revolver, ma Rubber Soul è il suo successo più grande.

La Special Edition aggiunge i due pezzi del 45 giri registrato durante le session, ovvero Day Tripper e We Can Work It Out. C’è anche una versione strumentale di Day Tripper, per chi come me non quella traccia vocale. Secondo la mia personale e senza dubbio sbagliata opinione, è una delle peggiori interpretazioni vocali dei Beatles, una delle poche in cui sembrano falsi. Paul che cerca di sembrare sprezzante e indifferente nei confronti di una ragazza è come Mick Jagger che cerca di apparire sincero e sensibile. C’è anche una versione acustica in cui John e Paul risultano più piacevoli e fanno sembrare la canzone una specie di scherzo. John non riesce a smettere di ridere nell’ultima strofa e forse è giusto così.

Tanto per cambiare, la casa discografica ha cercato di annacquare l’album con la versione destinata al mercato statunitense. Paradossalmente, è risultata persino migliore dell’originale. Si apriva con un uno-due micidiale, I’ve Just Seen a Face e Norwegian Wood. Esistono altri cinque minuti che aprono un album in questa maniera? I’ve Just Seen a Face era uscita quell’estate, nell’Help! britannico, e c’è una scena bellissima nel primo documentario dei Rolling Stones, Charlie Is My Darling, in cui Mick e Keith sono in tour nel 1965. Sembrano annoiati nella loro camera d’albergo quando Keith comincia a strimpellare I’ve Just Seen a Face e i due si mettono a cantarla insieme. Persino gli acidi Glimmer Twins non riescono a trattenere un sorriso.

La Capitol non aveva intenzione di rendere più folk-rock Rubber Soul, quando hanno preso I’ve Just Seen a Face e It’s Only Love da Help! non avevano idea di come sarebbe stato l’album. Non lo sapevano nemmeno i Beatles, che non avevano ancora scritto le canzoni, ma è l’unico caso in cui la versione americana, pur essendo mutilata, potrebbe essere meglio dell’originale. Il Rubber Soul americano si è rivelato ancora più influente, ha ispirato Brian Wilson a realizzare Pet Sounds, ha spinto Bob Dylan a fare Blonde on Blonde, ha lasciato a bocca aperta Marvin Gaye, Carole King, Stevie Wonder, i Grateful Dead.

Ho passato la vita cercando, senza riuscirci, di decidere quale delle due versioni amo di più e quindi è bello averle entrambe nella Special Edition. In ogni caso, la questione su quale sia il più grande album dei Beatles è risolta. In my life, I love Rubber Soul more.

Da Rolling Stone US.