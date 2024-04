Courtney Love contro tutti: una raccolta delle sue migliori (o peggiori) staffilate

Che Courtney Love non sia timida lo sapevamo, soprattutto quando si tratta di dire la sua senza farsi scrupoli. Nei primi anni ’90 facevano scalpore le sue crtiche a rocker, cantanti pop, star del cinema e persino suoi famigliari. È raro trovare un tale livello di schiettezza in una figura pubblica, ma come ha detto lei a Rolling Stone nel 1994, non le importa di cosa pensa la gente. «Me ne frego se cercano di rifilarmi l’etichetta di fuori di testa. La “fottuta pazza Courtney” va dritta per la sua strada. Si sbagliano di grosso se pensano di fermarmi».

Dopo la quiete degli ultimi anni, la tempesta Courtney è tornata. In una recente intervista con lo Standard ha criticato alcuni dei nomi più importanti della musica, tra cui Taylor Swift, Lana Del Rey e Beyoncé. In attesa delle eventuali repliche e che eserciti di fan reagiscano sui social, abbiamo pensato di ricapitolare alcuni dei suoi interventi più memorabili. Dagli anni ’90 a oggi, ecco il meglio, o il peggio (decidete voi), dei commenti non richiesti di Love.

Brad Pitt

In un’intervista rilasciata a Marc Maron nel 2022, la cantante ha detto di aver perso la possibilità di avere un ruolo in Fight Club (1999) dopo aver negato a Brad Pitt la realizzazione di un biopic su Kurt Cobain. «Non so se mi fido di te, e non so neanche se fai film per soldi», ha detto Courtney all’attore. «Sono film buoni, ma se non riesci a capire come la penso allora non capisci nemmeno Kurt, e non mi sembra che tu lo faccia, Brad». Love ha poi chiarito su Instagram di averlo raccontato «perché sentivo che Pitt non avrebbe abbandonato l’idea di fare un film su Kurt, a meno che non avessi detto quelle cose pubblicamente. Non voglio che Brad si arrabbi con me e che sia risentito. Voglio che faccia meglio e gli auguro il meglio. Se è arrabbiato con me, è un problema suo. Lo apprezzo tantissimo come attore, non altrettanto come produttore di biopic».

Dave Grohl

Courtney Love e Dave Grohl non hanno mai avuto un buon rapporto, soprattutto ai tempi dei Nirvana. Le cose sono peggiorate alla fine degli anni ’90 quando Grohl fece intendere in radio a Howard Stern che Love non scriveva i testi delle sue canzoni. «Quel maledetto figlio di puttana sa esattamente cosa ho scritto, sa esattamente il contributo che ho dato al terzo album dei Nirvana. Kurt è venuto in studio a suonare con le Hole più di quanto non abbia fatto con i Nirvana e questo perché ci preferiva», ha detto Love. La situazione è peggiorata molto negli anni 2000, specialmente quando Love ha accusato Grohl di comportamenti inappropriati nei confronti di sua figlia, Frances Bean Cobain. Nel 2014 c’è stata una tregua temporanea per l’ingresso dei Nirvana nella Rock and Roll Hall of Fame. «A inizio serata le ho toccato la spalla», ha detto Grohl a Rolling Stone. «Si è girata e le ho detto ciao. Ci siamo abbracciati, ci siamo chiesti come stavamo e alla fine lei ha detto “Facciamo vibrare tutto quanto stasera”. Siamo una famiglia, non importa nient’altro. Ci amiamo tutti».

Wendy O’Connor (madre di Kurt Cobain)

Le questioni riguardanti la custodia di Frances Bean Cobain, figlia di Kurt e Courtney, hanno creato durante l’infanzia della bambina una frattura tra Love e la ex suocera. Il momento critico? Nel 2003, quando sono arrivate alle mani durante un’udienza di custodia al tribunale di Los Angeles. «Wendy ha perso la testa», ha detto Love. «Mi ha spinta e io l’ho schiaffeggiata come se fosse una bambina di 4 anni, anche se non ho mai schiaffeggiato una bambina di 4 anni… Urlava. Ho visto odio puro» (O’Connor è stata nominata tutrice temporanea di Frances nel 2009).

Trent Reznor

Anche se anni dopo lo ha accusato di abuso su minori, Courtney Love ha frequentato per un breve periodo Trent Reznor. Probabilmente nel 1994, dopo che le Hole hanno fatto un tour insieme ai Nine Inch Nails. Un anno dopo, lei lo ha attaccato su Spin. «Non puoi chiamare la tua band Nine Inch Nails, se ne hai uno da tre pollici» e non da nove. Nel 1999, i Nine Inch Nails hanno pubblicato la canzone Starfuckers, Inc., e molte persone hanno letto un attacco diretto a Love. “Il mio dio è una piccola cagna superficiale che cerca di farsi vedere”, cantava Reznor.

Olivia Rodrigo

Nel 2021, Olivia Rodrigo ha pubblicato il manifesto del suo film-concerto Sour Prom che secondo Love ricordava un po’ troppo la copertina di Live Through This delle Hole. «Rubare un’idea originale e non chiedere il permesso è scortese», ha scritto. «La musica di questa persona non ha nulla a che fare con la mia vita. È stato scortese, e ho tutto il diritto di difendere il mio lavoro. Stimo, apprezzo e rispetto i miei colleghi artisti, quindi mi aspetto lo stesso trattamento». Rodrigo ha ignorato le accuse e durante un’intervista con la rivista GQ si è detta «lusingata dal fatto che Courtney Love sappia che esisto».

Madonna

Poco dopo gli MTV Video Music Awards del 1995, Madonna stava parlando con Kurt Loder quando dei trucchi le sono finiti sui piedi. A tirarli era stata Courtney Love. «Courtney Love ha un bisogno disperato di attenzione», ha detto Madonna. È seguito un imbarazzante incontro tra le due in diretta televisiva. Durante l’intervista Love iniziò a raccontare perché voleva lavorare in un ospedale. «Bei vestiti», ha detto, «bei soldi…». Madonna l’ha interrotta con una battuta leggendaria: «E un sacco di droghe disponibili» All’inizio di questa settimana, Love ha detto che «lei non piace a me e io non piaccio a lei».

Kathleen Hanna

Al Lollapalooza del 1995, Love ha schiaffeggiato dietro le quinte la cantante delle Bikini Kill, Kathleen Hanna. «Era la peggior nemica al mondo di mio marito, non esiste qualcuno che avrebbe esitato a farlo», ha scritto Love su Spin. «Stavo parlando con Beck sul palco quando il chitarrista delle Hole, Eric Erlandson è venuto su e ha detto, “Kathleen è dietro di te. Dovresti darle un po’ di caramelle e farla impazzire”. Ho lasciato cadere il maglione per terra e lei ha sussurrato sotto voce, “Dov’è il bambino? Nell’armadio con una flebo?”. Ho perso la pazienza. Avevo per le mani delle Skittles e un paio di Tootsie Rolls. Le ho tirate in aria e… “BAAAAAAAAAAAAAA!”. Lei mi ha spinto e io l’ho colpita». Dopo vent’anni, quando Bust ha scritto in modo entusiasta dell reunion delle Bikini Kill, Love ha commentato: «Parlate per voi. Sono la più grande truffa nella storia del rock».

Taylor Swift

Arriviamo ad oggi e alle parole su Taylor Swift dette allo Standard: «Taylor non è importante. Piace alle ragazze ed è probabilmente la Madonna di oggi, ma non è interessante come artista».

Lana Del Rey

Una volta risvegliato il suo spirito critico, Love non si è limitata a Swift, ma ha attaccato anche Lana Del Rey. «Mi è sempre piaciuta finché a quando ha fatto una cover di John Denver. Penso che dovrebbe davvero prendersi sette anni di pausa. Fino a Take Me Home Country Roads pensavo fosse fantastica. Ho addirittura dovuto smettere di ascoltarla mentre facevo il mio nuovo album perché mi stava influenzando troppo».

Beyoncé

Irritare l’esercito dei fan di Taylor Swift e Lana Del Rey non bastava. Courtney ha parlato male anche della musica di Beyoncé. «Mi piace l’idea che abbia fatto un disco country perché ha reclamato per le donne nere spazi che prima erano riservati alle bianche, anche se non finisce di piacermi. Il concept mi piace, la musica di meno».

Da Rolling Stone US.