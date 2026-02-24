Come verrà proclamata la canzone vincitrice di Sanremo 2026

Ricordate la polemica di Sanremo 2025? Non il collanone da 70 mila euro che Tony Effe non ha potuto portare in scena, ma il mancato ingresso di Giorgia nella lista dei cinque cantanti che si sono giocati la finale. Se La cura per me non ce l’ha fatta, è perché non è stata votata a sufficienza dal pubblico a casa e perché il mercoledì si è dovuta scontrare con concorrenti più forti rispetto ai finalisti che si sono esibiti il giovedì. È un gioco di percentuali che abbiamo spiegato a questo link. Nelle serate in cui i cantanti vengono divisi in due gruppi (il mercoledì e il giovedì, appunto) esibirsi con concorrenti più deboli dal punto di vista del televoto permette di ottenere percentuali molto più alte. E siccome i voti guadagnati nel corso delle varie serate non si perdono, ma diventano un tesoretto che i concorrenti si portano appresso fino a sabato, chi riesce a concentrare su di sé un’ampia fetta del televoto ha un vantaggio rispetto agli altri, anche rispetto ai preferiti della sala stampa il cui voto è per natura meno concentrato su pochi nomi rispetto a quello popolare.

La divisione dei cantanti va quindi tenuto d’occhio, ma non è detto che si riveli fondamentale. La cosa certa è che la canzone vincitrice di Sanremo 2026 verrà proclamata dall’effetto congiunto delle solite tre giurie: il pubblico tramite il televoto; la giuria della sala stampa, tv e web; la giuria delle radio che mette insieme emittenti nazionali, areali (es: multiregionali) e locali. L’unico cambiamento dichiarato rispetto all’anno scorso riguarda la composizione di quest’ultima. Lo ha spiegato in conferenza stampa Claudio Fasulo, vice direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai. In buona sostanza, ci sarà una migliore rappresentatività delle radio in base al numero di utenti.

Questa sera, martedì 24 febbraio, si esibiranno tutti e 30 i concorrenti. Le canzoni saranno votate dalla sola giuria della sala stampa. I voti daranno origine a una classifica di cui saranno comunicate solo le prime cinque posizioni.

I 30 cantanti saranno divisi poi in due gruppi, 15 si esibiranno mercoledì 25, gli altri 15 giovedì 26. In entrambi i casi le canzoni saranno giudicate dal televoto (con un peso del 50%) e dalle radio (l’altro 50%). Ci saranno due classifiche di serata, di cui saranno svelate solo le prime cinque posizioni (il regolamento dà la possibilità a Carlo Conti di rivelare anche le due classifiche generali).

La serata di venerdì 27, quella delle cover, farà storia a sé, una novità introdotta l’anno scorso: avrà un vincitore votato dalle tre giurie (il televoto conterà per il 34%, le altre due per il 33% ciascuna) e sarà ininfluente ai fini della proclamazione della canzone vincitrice di Sanremo 2026.

Si arriva così a sabato 28 quando si esibiranno di nuovo tutti e 30 i concorrenti, votati per la prima volta da tutte e tre le giurie nello stesso momento (con i pesi pari al 34% per il televoto, 33% per la stampa e 33% per le radio). Si avrà così una classifica dei 30 e in particolare dei primi cinque che potrebbero giocarsi la vittoria. Ma attenzione, il risultato di questa votazione sarà aggregato a quelle delle altre due votazioni avvenute in precedenza, ovvero quella della prima serata (sala stampa) e quella congiunta della seconda e della terza serata (radio e televoto). Dopo questa operazione, che potrebbe cambiare la top 5 come è effettivamente successo l’anno scorso, verrà svelata la classifica generale delle 30 canzoni in gara.

Le canzoni nelle prime cinque posizioni in classifica si giocheranno la finale. La nuova votazione riguarderà solo quelle cinque canzoni e verrà fatta da tutte e tre le giurie, con i consueti pesi (34% + 33% + 33%). Siccome, ripetiamo, nella logica del regolamento nessun voto si butta, anche il risultato di quest’ultima votazione sarà aggregato al risultato complessivo di tutte le votazioni precedenti, dando origine alla top 5 definitiva e alla proclamazione della canzone vincitrice della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026.

Parallelamente si terrà la gara della categoria Nuove Proposte. I quattro concorrenti si sfideranno a coppie mercoledì, giudicati dalle tre giurie. I due artisti vincenti si sfideranno il giovedì, sempre giudicati dalle tre giurie che decreteranno la canzone vincitrice delle Nuove Proposte.