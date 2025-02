Come verrà proclamata la canzone vincitrice di Sanremo 2025

È arrivato quel momento. Partirà stasera alle 20.40 la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Per arrivare alla proclamazione della canzone vincitrice, che avverrà sabato sera (anzi notte, si prevede dopo l’1.30) bisognerà passare attraverso alcuni passaggi. Prima delle esecuzioni delle canzoni, che come è noto possono confermare o ribaltare le previsioni, i favoriti secondo i bookmaker che raccolgono le scommesse online sono Giorgia e Olly, seguiti da Achille Lauro e, poco dietro, Irama.

Questa sera, martedì 11, si ascolteranno tutte e 29 le canzoni della categoria Campioni. Verranno giudicate dalla sola Giuria della sala stampa, tv e web. Si avrà così una prima classifica che sarà parziale perché il festival è appena iniziato e perché le altre due giurie non voteranno. A fine serata Carlo Conti renderà note solo le prime cinque posizioni, ma non l’ordine di piazzamento. Si avrà insomma il polso del gradimento della stampa.

Mercoledì 12 si ascolteranno metà delle canzoni (14 o 15, non è ancora dato sapere quali) che verranno giudicate dal Televoto e dalla Giuria delle radio con peso pari al 50% ognuna. Anche in questo caso verrà stilata una classifica di serata e saranno comunicate le prime cinque posizioni, sempre in ordine sparso. Si avrà perciò una prima idea delle (possibili) divergenze tra la giuria della stampa e la somma delle altre due.

Lo stesso identico meccanismo sarà in azione nella serata di giovedì 13, quando si sentiranno le 15 o 14 canzoni che non si sono ascoltate mercoledì. Stesse giurie, stessi pesi. Anche giovedì sera avremo quindi una classifica di serata e una top 5 in ordine sparso.

A differenza delle ultime edizioni, la serata di venerdì, quella delle cover e dei duetti, rappresenterà una gara a parte: il risultato delle votazioni non avrà alcun peso sulla proclamazione della canzone vincitrice di Sanremo 2025, tant’è che alcuni concorrenti si esibiranno in coppia. Nella gara delle cover gli artisti saranno giudicati dal Televoto (con un peso del 34%), dalla Giuria della sala stampa, tv e web (33%), dalla Giuria delle radio (33%). Si avrà così una classifica delle 26 canzoni (e non 29 per via delle coppie Tony Effe-Noemi, Achille Lauro-Elodie e Francesca Michielin-Rkomi) con la proclamazione del o dei vincitori della serata.

Sabato 15 ci sarà la serata finale. Si risentiranno le 29 canzoni della categoria campioni che saranno giudicate da Televoto (34%), Giuria della sala stampa, tv e web (33%), Giuria delle radio (33%). Il risultato di questa votazione, citiamo dal regolamento, «sarà sommato al risultato delle votazioni nella Prima serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza serata, al fine di determinare una media percentuale delle votazioni e determinare quindi una classifica delle 30 canzoni/artisti in gara».

Verranno comunicate le canzoni che si trovano nelle prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. I pezzi verranno riproposti, non è chiaro se in versione integrale o solo in parte, se dal vivo o attraverso una registrazione, il regolamento prevede tutte le modalità. Si procederà quindi una nuova votazione da parte di Televoto (34%), Giuria della sala stampa, tv e web (33%), Giuria delle radio (33%).

Il risultato di quest’ultima votazione non darà automaticamente origine al vincitore. Sarà infatti sommato al risultato complessivo di tutte precedenti votazioni, tranne come detto quella delle cover (quindi Prima, Seconda, Terza e Quinta serata). Dalla nuova media percentuale delle votazioni uscirà la canzone vincitrice di Sanremo 2025 che, tra le altre cose, potrà andare all’Eurovision Song Contest di Basilea a maggio. Verranno proclamate anche le canzoni in seconda, terza, quarta e quinta posizione.

A differenza delle ultime edizioni del Festival, le Nuove proposte uscite da Sanremo Giovani faranno gara a parte e non saranno perciò in competizione con i Campioni. I quattro concorrenti (Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre, Vale LP & Lil Jolie) saranno protagonisti di due sfide dirette nella serata di mercoledì 12 febbraio. Le due canzoni vincitrici si sfideranno la sera dopo. Saranno sempre votate dalle tre giurie con i seguenti pesi: Televoto 34%, Giuria della sala stampa, tv e web 33%, Giuria delle radio 33%. Altra novità: le Nuove proposte non portano in gara un inedito, ma il pezzo già ascoltato durante Sanremo Giovani.