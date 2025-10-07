Chi è Anika Nilles, l’ex maestra d’asilo che è diventata la nuova batterista dei Rush

Dopo aver smaltito lo stupore per la notizia che Geddy Lee e Alex Lifeson hanno deciso di tornare in tour come Rush nel 2026, i fan si sono domandati chi si assumerà il compito incredibilmente difficile di sostituire Neil Peart alla batteria. Risposta: la virtuosa tedesca Anika Nilles. «Non potremmo essere più felici di presentarla alla nostra leale e devota fanbase che, ne siamo certi, le concederà la possibilità di essere all’altezza di un ruolo pressoché impossibile», dice Geddy Lee in un video che accompagna l’annuncio.

«Come si sostituisce una persona che è insostituibile?», dice Lee nel video. «Ne avevo sentito parlare da Scully, il mio tecnico del basso che era stato in tour con Jeff Beck. Aveva lavorato con lei e mi aveva raccontato quanto fosse impressionante, piena di talento e musicalità, potente. Suonare con lei è stata una bella scossa di energia per noi due. Abbiamo sentito i nostri pezzi tornare in vita. È stato dopo quelle prove con lei che ho pensato: sì, possiamo farlo, possiamo rendere onore a questo repertorio, e sarà divertente».

Geddy and Alex Send a Message to Rush Fans

Gli appassionati di batteria conoscevano Nilles prima dell’annincio. Sul suo canale YouTube, che conta 225 mila follower, mette in mostra le sue straordinarie doti e si esibisce in jam con altri musicisti tra cui il chitarrista Josh De La Victoria e il batterista Kaz Rodriguez. Ma è sostanzialmente sconosciuta al grande pubblico rock, nonostante sia stata in tour con Jeff Beck nel 2022.

Suona la batteria fin da quando era bambina, s’è avvicinata allo strumento con naturalezza. «È uno strumento molto fisico», ha raccontato a 15 Questions. «Bisogna avere coordinazione e un’idea chiara dei ritmi e dei suoni che si vogliono creare. Suonare questo strumento è un po’ come fare yoga: siamo solo io e la batteria, e il mondo svanisce per un po’. È liberatorio».

Anika Nilles & Josh De La Victoria I LOOP JAM

Ha detto ai genitori che voleva vivere suonando la batteria quand’aveva appena 16 anni, ma ha ricevuto una risposta negativa, come ha raccontato a The Beat un paio d’anni fa. «Devi prima fare qualcosa di serio», le hanno detto. E così ha studiato per cinque anni ed è diventata maestra d’asilo. «È stato divertente, m’ha dato la possibilità di essere creativa, e dopo l’esame finale ho ricevuto un’ottima offerta di lavoro». Ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla musica solo avvicinandosi ai 30 anni. «Ho sempre saputo che quel lavoro non mi rendeva felice», ha detto a Modern Drummer nel 2017, «ma se hai uno stipendio e sei al sicuro, non è facile mollare tutto».

Dopo aver lasciato il lavoro all’asilo, Nilles si è iscritta al corso di musica popolare della Popakademie Baden-Württemberg di Mannheim, in Germania. «Chiudevo le porte e tiravo le tende per non far capire chi stava suonando», ha raccontato a Drumeo. «Odiavo l’idea che la gente potesse sentirmi fallire. Ma a un certo punto ho capito che stavo facendo grandi progressi, sia mentalmente che come batterista».

Anika Nilles - THE WALK [official Video]

Nel 2013, a 30 anni, ha pubblicato online un pezzo originale intitolato Wild Boy. I suoi video hanno cominciato a girare in rete e la cosa le ha consentito di andare in tour in tutto il mondo e ottenere proposte di insegnamento. L’album di debutto Pikalar è del 2017. Cinque anni dopo si è trovata a suonare nell’ultimo tour di Jeff Beck.

I Rush non cambiavano formazione dal 1974, l’anno in cui è stato ingaggiato Peart. Persino quando hanno aggiunto le tastiere, non hanno portato nessuno sul palco: era Lee che cantava, suonava il basso e gestiva le parti di tastiera. Non sarà più così.

Anika Nilles - Jeff Beck World Tour 2022

C’è un altro cambiamento in arrivo, dice Lee nel video dell’annuncio. «Mi piace l’idea di muovermi sul palco e andare verso Lifeson e la batterista e limitarmi a suonare il basso. Credo che ci ritroveremo ad aggiungere qualcuno alla band, magari un tastierista. Che ne pensi?».

«Penso sia un’idea fantastica», dice Lifeson. «Avere un po’ di tempo insieme davanti al palco sarà divertente».

Nel frattempo, dietro di loro, Nilles renderà omaggio a Neil Peart e aiuterà una delle più grandi band prog della storia a fare il giro d’onore che nessuno si aspettava. La sua vita non sarà più la stessa.

Anika Nilles - Wild Boy

