C’è una nuova canzone dei Rolling Stones e non è come ve l’aspettate. Si intitola Zydeco sont pas salés ed è la versione di un pezzo di Clifton Chenier, considerato il pioniere della musica zydeco, lo stile nato nella Louisiana rurale dall’incontro fra le tradizioni musicali afroamericana e creola, suonata un tempo anzitutto con con accordion e washboard.

«Non ascoltavamo solo blues», dice Keith Richards, «ma anche musica zydeco. Il Mississippi» ovvero la terra del blues «non è lontano dalla Louisiana. Sentivamo cose che venivano anche da lì, tutta la musica americana, anche se era cantata in francese».

La canzone fa parte dell’album A Tribute to the King of Zydeco, omaggio a Chenier nel centenario della nascita (è morto nel 1987). L’album uscirà venerdì e contiene pezzi rifatti anche da Lucinda Williams, Taj Mahal, John Hiatt, Steve Earle, David Hidalgo dei Los Lobos, Charley Crockett, Molly Tuttle in collaborazione con musicisti della Louisiana.

A coinvolgere gli Stones è stata il produttore C.C. Adcock. Jagger canta in francese, l’accordion è suonato da Steve Riley. La versione che il cantante conosceva aveva solo due versi. «Ne ho cercati altri e li ho presi da varie altre vecchie versioni della canzone», spiega Jagger. Richards e Ron Wood hanno poi aggiunto separatamente le loro parti di chitarra.

Richards ha sentito una versione non finita del pezzo. «Non aveva idea che dentro ci fossero Ronnie e Mick. Sono stato l’ultimo a contribuire. Ognuno l’ha fatto indipendentemente dagli altri. Ascoltando la traccia mi sono detto: ma io conosco questo armonicista».

La prima versione che ha fatto, spiega Jagger, «era molto vecchio stile e folk, non era come adesso. Mi piace anche l’originale, ma sono entrambe interessanti. È divertente fare cose del genere. A volte funzionano e a volte sono spazzatura. Questa è diversa e interessante».

Gli Stones tanno lavorando a un nuovo album dopo Hackney Diamonds, sempre col produttore Andrew Watt. Spiega Richards che «stiamo mettendo assieme delle cose per vedere cosa viene fuori. Registriamo tutti il tempo, lo facciamo ogni volta che riusciamo a trovarci assieme»

The Rolling Stones and Steve Riley - Zydeco Sont Pas Salés [Official Audio]

