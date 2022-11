«Bob, suca»: le reazioni dei musicisti citati da Dylan nel suo libro

Chris Frantz è un fan di lunga data di Bob Dylan. L’ha persino visto dal vivo negli anni ’60. Quando ha effettuato il pre-ordine del suo nuovo libro Filosofia della canzone moderna non s’aspettava ti trovare questo passaggio nel capitolo su Pump It Up di Elvis Costello: «Elvis Costello and The Attractions erano di gran lunga la band migliore della loro epoca. Erano anni luce davanti agli altri».

«L’ho letto e ho pensato: “Oh Gesù, Bob. Capisco che ti piaccia Elvis Costello, ma dovevi per forza metterla giù così?”», dice Frantz, la cui band, i Talking Heads, era appunto contemporanea a quella di Costello.

Franz non è l’unico ad avere reagito al libro, in un modo o nell’altro. È il caso di Joe Satirani. Nel capitolo di Your Cheatin’ Heart di Hank Williams, Dylan scrive a proposito del classico della country music che «ogni frase va a braccetto con la voce», aggiungendo che «non funzionerebbe se ad accompagnare Hank e a rispondere coi suoi lick alla parte vocale, come usa nel blues, ci fosse uno come Joe Satriani. Una grande canzone andrebbe sprecata».

Satriani non sapeva della citazione. Se non altro, è contento che «Dylan conosca il mio nome» e aggiunge che «Hank Williams ed io avremmo trovato un terreno comune e fatto grande musica assieme».

Tornando al capitolo su Pump It Up, Dylan loda l’eclettismo della musica di Costello e definisce la canzone «tra le sue migliori», non prima però di dire che la musica del cantautore in quegli anni era «stremante» perché conteneva troppi pensieri, troppe parole, troppe idee. Costello, aggiunge, «aveva chiaramente ascoltato fin troppo Springsteen».

Frantz ammette d’essere dispiaciuto del fatto che Dylan non citi in chiave positiva i Talking Heads. L’ha anche scritto in un post che ha pubblicato su Facebook qualche giorno fa: «Con tutto il rispetto per gli Attractions e in particolare per il batterista Pete Thomas, vorrei dire a Dylan quel che lui ha detto una volta a un mio amico: “Succhia un cazzo”».

L’amico in questione andò a vedere Dylan negli anni ’80. Alla fine del concerto lo incontrò nel garage. Lo inseguì («Mr. Dylan, Mr. Dylan!») per complimentarsi. «Dylan si girò, lo guardò e gli disse: “Ti conosco? No, non ti conosco. Succhia un cazzo”».

Non è escluso che Dylan sia un fan dei Talking Heads. Anzi, dice Frantz che negli anni ’80 andò a vederli a St. Paul, Minnesota. E che dopo il concerto li invitò a una festa privata a casa sua. «Grandioso!», ricorda Frantz. «Ci hanno dato indicazioni per raggiungerlo in una casa da qualche parte nella periferia di Minneapolis. All’epoca non c’era ancora il GPS e quindi ci abbiamo messo un po’ a trovare il posto. Abbiamo bussato, è venuta ad aprire una donna. “Siamo i Talking Heads, ci ha invitati Bob”. “Bob è già andato a dormire”».

«Non voglio mettere in competizione gli Heads con le altre band dell’epoca», spiega Frantz. «Ce n’erano di buone, eccome, ho visto tanti concerto favolosi al CGBG. Ma a Bob direi: “Come t’è venuto in mente di generalizzare in quel modo? Ma è un bel libro, il suo. A parte un capitolo».

Tradotto da Rolling Stone US.