Bob Dylan Core: la copertina di ‘Freewheelin’ è diventata un trend su TikTok

Sessant’anni fa Bob Dylan e la sua ragazza Suze Rotolo uscivano dal loro appartamento nel West Village stringendosi l’un l’altra per affrontare il freddo pungente di febbraio. E lì, in mezzo alla strada innevata, accanto a un furgoncino Volkswagen blu, hanno posato per una serie di foto. «Bob ha ficcato le mani nelle tasche dei jeans e si è appoggiato a me», ricordava Rotolo nella bella autobiografia A Freewheelin’ Time – Sulla strada di Bob Dylan. «In alcuni scatti è evidente che stavamo gelando. Bob di sicuro, con quella giacchetta leggera addosso. Ma l’immagine era tutto».

Una di queste foto è stata utilizzata per la copertina di The Freewheelin’ Bob Dylan del 1963, il disco che contiene classici come Blowin’ in the Wind e Don’t Think Twice, It’s All Right. Ora la immagine di copertina ha ispirato un trend su TikTok conosciuto come Bob Dylan Core, in cui si vedono adolescenti che camminano per strada, ingobbiti dentro a giacche leggere e con lo sguardo pensieroso, rivolto a terra, mentre si sente in sottofondo Don’t Think Twice. Il trend è iniziato lo scorso inverno e l’hashtag #BobDylanCore, al momento, ha totalizzato 11,5 milioni di visualizzazioni. La scorsa settimana c’è stato persino una specie di party a tema Bob Dylan Core all’Emerson College, con un video che su TikTok ha ottenuto quasi 500 mila like.

Il fenomeno è iniziato a gennaio 2023, quando il venticinquenne Andrew Clark si è trovato fuori da un Trader Joe’s, a Brooklyn.«Reggi un attimo le borse della spesa. Mi faresti un video?», ha chiesto alla sua ragazza. E così, con la dida «Camminare con una giacca non abbastanza calda», è nato un trend.

Clark si descrive come un «imprenditore poliedrico». L’anno scorso ha contribuito a rendere popolare il Bloke Core, un look ispirato al calcio. Determinato a creare tendenze, appunta su Notes «idee divertenti per TikTok». Quella con scritto “Giacca non abbastanza calda” compariva nella lista sei mesi prima che facesse quel video, che ora ha quasi 250 mila like.

«È esploso perché si tratta sostanzialmente di una mini-coreografia», dice Clark. «Avete presente la gente che ricrea i balletti su TikTok? Qui si tratta di mettere le mani in tasca e mentre qualcuno ti fa un video tu cammini. Può mostrarti mentre avanzi verso la camera oppure fare una piccola carrellata. Questo, in parte, spiega perché è stato così imitato».

Il trend ormai si è spinto ben oltre la famosa giacca scamosciata marrone del cantautore, per cui i partecipanti indossano di tutto, dal denim alla pelle. «Qualcuno, nei commenti, mi ha chiesto dove poteva trovare la giacca di Dylan. È esilarante perché non esiste una cosa del genere», dice Aidan Hull, 25 anni, di Vancouver. «Qualunque giacca non sufficientemente calda è una giacca alla Bob Dylan». E poi, dice Hull, l’autunno è la stagione perfetta per il Dylan Core. «La moda è in gran fermento in autunno. Dylan è un tizio dall’aspetto buffo che indossa abiti buffi. La sua musica è bella da ascoltare in autunno. I suoi outfit sono tutti molto autunnali. È un look perfetto».

Il Bob Dylan Core è un altro esempio di come TikTok stia introducendo la generazione Z al rock classico (di sicuro l’imminente biopic su Dylan con Timothée Chalamet gli farà guadagnare nuovi ascoltatori). «C’è anche chi lo fa e non sa quasi nulla di lui, ma per lo meno ora conosce Don’t Think Twice, It’s All Right», dice Clark. «E magari cercherà la playlist This Is Bob Dylan su Spotify. O, forse, la prossima volta che andrà in un negozio di dischi, vedrà uno dei suoi album e lo comprerà».

La sedicenne Grace Dormer studia a Londra e si è avvicinata alla musica di Dylan grazie al nonno, che ha dato al gatto il nome del cantautore. Per lei, il Bob Dylan Core rappresenta una forma di fratellanza. «Siamo una nicchia, noi giovani che amiamo Dylan. È bello farci amicizia, quando ne incontri uno. E grazie alla musica si creano rapporti stretti. È per questo che credo il Bob Dylan Core sia popolare: tutti sentono di avere un legame speciale con lui».

Da Rolling Stone US.