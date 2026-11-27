Era il bad boy dei Duran Duran, la mina vagante, il rocker. Andy Taylor ha portato il suo stile chitarristico glam esuberante e virtuosistico in classici anni ’80 come Hungry Like the Wolf, Girls on Film, Rio. È il musicista che ha dato alla band il piglio aggressivo che nessun altro gruppo del filone new romantic possedeva, ed è anche per questo che quelle canzoni non sono mai invecchiate.

La notizia della sua morte, a 65 anni a causa di un cancro alla prostata, è giunta a pochi giorni dall’annuncio del ritiro del batterista Roger Taylor per via dell’acufene. Ora è rimasto solo un Taylor, il bassista John (non che i tre fossero parenti). «Ha portato nella nostra musica un fuoco e un’attitudine indimenticabili», scrivono i Duran Duran. «Il suo modo di suonare ha dato forza a canzoni che ci hanno fatto girare il mondo. La sua ironia tagliente, pari soltanto al suo meraviglioso sguardo disincantato sulla vita, ci ha tenuti coi piedi per terra e ha dato carattere alla band».

È stato il chitarrista originale dei Duran, che ha lasciato all’apice del successo nel 1986. «È come una di quelle ruote per criceti, no?», raccontava nel documentario del 2018 Duran Duran: There’s Something You Should Know. «E ogni tanto devi fare il criceto ribelle e dire: fanculo, salto giù!». Cresciuto in una città di pescatori nei pressi di Newcastle, ha cominciato a esibirsi nelle basi militari sparse per l’Europa. Quando ha letto un annuncio “cercasi chitarrista” sul Melody Maker ha preso il treno in direzione Birmingham. Nella prima cover story di Rolling Stone dedicata ai Duran Duran nel 1984 raccontava il provino che ha fatto per entrare nella band. «Sono stati decisamente espliciti. Mi hanno detto: “Siamo dei poseur. Vogliamo una band di poseur belli da vedere”». Per lui, non era un problema: «Ho detto: ok, mi piace vestirmi in modo appariscente e adoro truccarmi».

La cosa scandalizzava i tradizionalisti del rock vecchia scuola. I Duran Duran hanno diviso profondamente il pubblico, soprattutto in America, ma quelle parole riassumono bene la sfrontatezza che Andy ha portato nel gruppo. Era uno che non le mandava a dire. Come ha ricordato nel 2022, «hanno apprezzato il contributo di un ragazzaccio del Nord piuttosto rumoroso e versatile».

Nel documentario del 1984 Sing Blue Silver, un film che per i fan dei Duran Duran è quello che Quarto potere è per i cinefili, c’è una celebre scena durante una conferenza stampa. La domanda è innocente: quando hanno iniziato a suonare? Il giornalista commette l’imprudenza di chiedere ad Andy di rispondere per primo. Lui ovviamente trasforma la risposta in una battutaccia sul suo pene. «Ho imparato a usare il mio strumento», dice per poi fermarsi mentre tutti scoppiano a ridere «quando avevo 5 anni, ma all’epoca era di plastica. Quello vero l’ho avuto a 11 anni».

Duran Duran - Planet Earth (Official Music Video)

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I Duran Duran hanno mescolato disco e punk in un momento in cui nessuno lo faceva. Lo hanno detto loro che la missione che si erano dati era fondere gli Chic coi Sex Pistols. Andy aveva gusti più tradizionali rispetto agli altri, preferiva i Doors e i Thin Lizzy. «Non sembrava uno di noi», ha detto una volta John Taylor, «non parlava e non pensava come noi». Eppure la sua chitarra ha portato nel suono del gruppo una componente aggressiva e spigolosa, impedendo a chiunque di scambiarli per l’ennesima synth band. Si fa sentire forte e chiara fin dall’introduzione del singolo di debutto Planet Earth e aggiunge un senso di pericolo a The Wild Boys e Union of the Snake.

Andy era un tipo problematico, non c’è dubbio, ma i fan lo adoravano. Era il più litigioso del gruppo. «Capelli e carattere appuntiti», per dirla con Simon Le Bon. «Non usava mezzi termini e non sopportava gli stupidi. Non ha mai scelto la strada più facile nella musica. Ci ha spinti a diventare l’unica band funk/rock/punk del movimento new romantic, con canzoni che sono sopravvissute per decenni, mentre la sua vita si è interrotta troppo presto».

Andy ha alimentato la fama di tipo esuberante anche nel memoir Wild Boy: My Life In Duran Duran. Era una rockstar. Nel video di A View to a Kill interpreta un terrorista che vuole far saltare in aria la Tour Eiffel ed è travestito da turista cieco, con tanto di bastone bianco. Fa del suo meglio per non farsi notare confondendosi tra la folla. Come fai a non ridere? Se c’è una cosa che un membro dei Duran Duran non dovrebbe mai tentare di fare è passare inosservato.

Ha fondato i Power Station con John Taylor, Tony Thompson degli Chic e Robert Palmer e con loro ha potuto sfogare la sua passione per gli assoli di chitarra lunghi e spettacolari, quelli che non trovavano spazio nei dischi dei Duran Duran, vedi la hit Some Like It Hot e la versione sporca e muscolare di Bang a Gong dei T. Rex. Ha suonato anche nella grande hit solista di Palmer Addicted to Love (prima di entrare nei Power Station, Palmer era un educato interprete di soft rock, noto soprattutto per successi come Every Kinda People, si vede che Andy lo ha aiutato a sciogliersi un po’).

The Power Station - Some Like It Hot

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Gli altri tre Duran Duran hanno formato gli Arcadia, dal sound decisamente più ricercato, e hanno pubblicato So Red the Rose. I Duran Duran stavano andando in pezzi. Quando nell’estate del 1985 si sono esibiti al Live Aid, Andy riusciva a sopportare a malapena la presenza degli altri. Ha continuato a litigare coi compagni, di solito dopo aver bevuto, finché non ha deciso di andarsene. «Perché me ne sono andato?», si chiede nel libro. «Per una volta non chiamiamole “divergenze musicali”: chiamiamole con il loro vero nome: divergenze!».

La sua grande occasione per diventare una rockstar è arrivata con Take It Easy, hit dei tempi di MTV tratta dalla colonna sonora del film teen Sogno americano su un giocatore di football che diventa ginnasta. In quel pezzo il riff di Bang a Gong finiva dalle parti dell’hair metal. Nel 1987 ha pubblicato il primo album solista Thunder, col singolo Don’t Let Me Die Young realizzato con Steve Jones dei Sex Pistols, ma ha ottenuto qualche soddisfazione in più dietro le quinte collaborando con Rod Stewart ad esempio in Forever Young e Lost in You, di cui anche co-autore. Il suo secondo album solista Dangerous del 1990 è uno strano miscuglio di classici da bar band firmati da Bad Company, AC/DC e Thin Lizzy. Sentire il chitarrista di Girls on Film cantare Feel Like Makin’ Love faceva uno strano effetto.

È tornato nei Duran Duran nel 2001, per la reunion che ha dato ai vecchi fan l’occasione di rivedere insieme i Fab Five originali per la prima volta dai tempi del Live Aid. Ha suonato nell’album Astronaut del 2004 prima di lasciare nuovamente il gruppo. È tornato brevemente a collaborare a Danse Macabre del 2023, nel quale ha suonato anche nella cover di Bury a Friend di Billie Eilish. Ha annunciato di avere un cancro alla prostata nel 2022, nello stesso giorno in cui i Duran Duran sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame. La musica che ha creato continuerà a risuonare. Come dice quella canzone dei Duran Duran, i ragazzi selvaggi brillano sempre. E tu brilla, Andy.

Da Rolling Stone US.