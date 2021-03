Stai a vedere che George Martin è stato un pioniere del pop elettronico

George Martin è per tutti il produttore dei Beatles e, negli anni ’70, di alcuni dischi degli America e di Jeff Beck. All’inizio della carriera ha anche contribuito a rendere popolare musica elettronica? Effettivamente, due registrazioni inedite che saranno pubblicate in maggio gettano una nuova luce sulla sua storia.

Nell’aprile del 1962, due mesi prima dell’incontro fra i Beatles e Martin, un artista misterioso chiamato Ray Cathode pubblicava un singolo per la Parlophone, etichetta inglese di proprietà della EMI. Sul lato A c’era Time Beat, musica lounge per robot. Sul lato B, Waltz in Orbit era ancora più ritmato, una sorta di surf rock spaziale. Nelle foto promozionali George Martin, all’epoca a capo della Parlophone, posava a fianco di Ray Cathode, in realtà un computer (tipo il robot di Lost in Space).

In realtà, Ray Cathode non era che uno pseudonimo di Martin e della produttrice televisiva inglese e musicista elettronica Maddalena Fagandini. In maggio, i due pezzi verranno ristampati in un EP in vinile in sole 100 copie. Saranno accompagnati da remix di Sparkle Division (un progetto di William Basinski) e Drum & Lace (ovvero la compositrice elettronica italiana Sofia Hultquist).



L’interesse di George Martin per la sperimentazione in sala d’incisione non ha certo preso il via con Revolver o Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Come ha spiegato nel 2013, «sono uno che s’annoia facilmente, non mi piace rifare sempre le stesse cose. Quand’ero a capo dell’etichetta non guadagnavo granché, ma avevo la libertà di fare quel che mi piaceva».

Non aspettatevi musica simile a quella dei Beatles. Fagandini era a capo del dipartimento di effetti sonori della BBC chiamato Radiophonic Workshop e perciò Time Beat si basa su uno stacco strumentale usato in radio, con percussioni aggiunte da altri musicisti. Waltz in Orbit è spinto dalle tastiere ed è avanti sui tempi: sembra preconizzare lo stile di dj anni ’90 come David Holmes e Propellerheads.

I ricavi della vendita del vinile andranno a Dublab, stazione radio non profit che trasmette musica avventurosa dal mondo.

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.