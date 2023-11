Sanremo Giovani: annunciati anche gli ultimi 4 concorrenti

Dipinto, Fellow, Nausica, Omini: questi i nomi degli ulteriori quattro concorrenti che, da Area Sanremo, si uniscono a Bnkr44, Clara, Grenbaud, Santi Francesi, Lor3n, Jacopo Sol, Tancredi e Vale LP. A selezionare i nomi la Commissione musicale Rai (presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli) su una rosa di 20 finalisti del concorso promosso da Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Comune di Sanremo.

Amadeus commenta così i risultati: «Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi, a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una crescita tangibile e costante. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi».

Sanremo Giovani 2023 andrà in onda in prima serata su Rai 1 e in streaming su Rai Play dal Teatro del Casinò di Sanremo il 19 dicembre. I primi 3 classificati parteciperanno al Festival il prossimo febbraio. Oltre 1.323, in crescita sull’anno scorso, i brani ascoltati tra il Contest Rai e quello di Area Sanremo.