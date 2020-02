Sanremo 2020, Rancore alla ricerca del suo ‘Eden’

La sua Eden si è piazzata al 6° posto della chart “Spotify Top 50”, la classifica dei brani più ascoltati in Italia. Nella nostra videointervista Rancore ci spiega di come sia felice per l’apprezzamento del brano presentato al festival, ma non nutre grosse speranze di vittoria perché a Sanremo «tutto può succedere». Il rapper romano ci svela anche qual è il suo personalissimo Eden: «la fanciullezza, quando la fantasia era un lavoro».