Sanremo 2020: la delusione degli esclusi passa dai social

Ieri sera Amadeus ha annunciato la line up definitiva degli artisti che si esibiranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo, in onda dal prossimo 4 febbraio. 24 nomi in cui, come sempre, c’è un po’ di tutto: cantanti passati dai talent, rapper, vecchie glorie, resuscitati. Nomi che tra gli addetti ai lavori giravano da almeno un mese ma che Amadeus ha scelto di comunicare solo il 30 dicembre, per poi lasciarci col fiato sospeso (?) fino a ieri sera, quando sono stati annunciati gli ultimi due partecipanti: Tosca e Rita Pavone. Secondo alcuni una mossa per farsi perdonare dai giornalisti arrabbiati per l’esclusiva a Repubblica, secondo altri il miglior biglietto da visita per la nuova edizione di Ora o mai più, trasmissione condotta dallo stesso Amadeus che è una sorta di gara tra cantanti che sono stati famosi ma ora non lo sono più. «Mi piacerebbe portare il vincitore di Ora o mai più a Sanremo» aveva dichiarato il conduttore. Ma tra i nomi usciti il 30 dicembre neanche l’ombra. Il recuperone però è arrivato ieri sera con Tosca, che ok non avrà vinto Ora o mai più ma almeno è stata una delle concorrenti. Che è già qualcosa.

Come accade ogni anno purtroppo, gioisce chi partecipa e piange chi viene escluso. E, considerato che sono tantissimi i cantanti provano la carta Sanremo, c’è sempre qualcuno che non la prende bene, che deve dare la colpa a qualcuno, al sistema, alla Rai, al governo, ai Marò.

E quale modo migliore di un bel post sui social per sfogare la propria rabbia? A dare il via alle danze Lisa, che molti di voi ricorderanno come la voce di Sempre, brano presentato a Sanremo Giovani nel 1998 e che ebbe un discreto successo anche all’estero. Dopo aver trionfato a Ora o mai più nel 2018, Lisa ha tentato di partecipare al Festival, forte della conduzione di Amadeus. Ma qualcosa è andato storto: «Tutti mi chiedono se sia vero che Ora o mai più dalla prossima edizione si chiamerà Ora e mai più… francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato!».

Non contenta, Lisa ha poi postato la locandina della fiction con Gabriel Garko L’Onore e il Rispetto. Perché questi due valori non esistono più.

Non l’ha presa benissimo nemmeno Marcella Bella, che forse avrà pensato di poter accedere a una corsia preferenziale in quanto anche lei nel programma Ora o mai più, questa volta come giudice. Invece niente, Amadeus non transige. E Marcella non l’ha presa proprio benissimo:

E ancora: «Spero che il 2019 abbia portato via persone che credevo leali». Fausto?

Marcella, grande esperta di social media, ha inoltre differenziato i contenuti a seconda della piattaforma. Questa la foto che ha postato su Instagram. Quando? #quandosanremoERAsanremo.

Decisamente più sportivo Paolo Vallesi, anche lui come Lisa vincitore di Ora o mai più. Il suo nome era tra i più accreditati fino a poche settimane fa, poi però nulla: «Sarei un ipocrita nell’affermare che non sono rimasto deluso dall’esclusione dal Festival, ma non ho rancori soprattutto verso chi ha dovuto effettuare delle scelte». E via di sorrisoni:

Sorrisoni che speriamo stiano facendo anche Al Bano e Romina, il cui ritorno all’Ariston come coppia era tra i più attesi. Soprattutto da Cristiano Malgioglio, autore della loro canzone (in 5 lingue diverse): «Ecco il duo più internazionale, pronto a sbarcare al Festival di Sanremo. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Il ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa. I am very happy». Speriamo che Malgioglio non perda questo stato di felicità ritrovata, anche perché i due potrebbero essere presenti come ospiti.