Sanremo 2020, la classifica generale prima della finale: in testa c’è Diodato

Siamo arrivati alla quarta serata di Sanremo e la classifica comincia ad assumere una forma via via sempre più definitivi. La prima posizione è occupata da Diodato, seguito da Francesco Gabbani e dai Pinguini Tattici Nucleari. Solo nono posto per Achille Lauro, forse l’artista di cui si sta parlando di più in questa edizione, mentre sono stati squalificati Morgan e Bugo.

Di seguito trovate la classifica completa:

1 Diodato

2 Francesco Gabbani

3 Pinguini Tattici Nucleari

4 Le Vibrazioni

5 Piero Pelù

6 Tosca

7 Rancore

8 Elodie

9 Achille Lauro

10 Irene Grandi

11 Anastasio

12 Raphael Gualazzi

13 Paolo Jannacci

14 Rita Pavone

15 Levante

16 Marco Masini

17 Junior Cally

18 Elettra Lamborghini

19 Giordana Angi

20 Michele Zarrillo

21 Enrico Nigiotti

22 Riki

23 Alberto Urso