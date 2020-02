Sanremo 2020, il festival secondo Rita Pavone

Ha avuto una carriera davvero internazionale: una che è stata scelta dall’Ed Sullivan Show, tanto per dirne una. Nella nostra videointervista ci racconta della sua ascesa, di come ha mantenuto i piedi per terra. E di come debba sempre dimostrare qualcosa perché, come diceva Eduardo, «gli esami non finiscono mai». Parola di Rita Pavone, in gara al 70° Festival di Sanremo con la canzone Niente (Resilienza 74).