Sanremo 2020, gli ospiti e i conduttori che affiancheranno Amadeus

“L’idea era non fare una cosa già vista”. Questo desidera Amadeus per il “suo” Sanremo presentato ufficialmente alla stampa. Il conduttore e direttore artistico ha confermato di aver trovato “la più ampia disponibilità da cantanti e case discografiche, indie e major”. E di non aver dormito la notte per scegliere il cast della gara canora più attesa della tv italiana.

Ma veniamo alle tanto attese co-conduttrici che presenzieranno alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo: le presentatrici Antonella Clerici, Mara Venier e Diletta Leotta, le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, la fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello, la giornalista e scrittrice Rula Jebreal, la cantante icona degli anni ’80 Sabrina Salerno, la star della tv albanese Alketa Vejsiu (che conosce bene l’italiano e ha condotto la versione albanese di X Factor), Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo) e la superstar del cinema Monica Bellucci.

Tiziano Ferro sarà presente per tutte le serate della manifestazione: “A 40 anni essere felice come un bambino di 8 anni è fantastico”.

La serata di apertura è co-condotta da Diletta Leotta e Rula Jebreal. Super ospiti il rapper Salmo, lo showman Fiorello e i protagonisti del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone. Mercoledì ad affiancare Amadeus c’è Monica Bellucci, mentre nella terza serata arrivano Mika, Georgina Rodriguez, Lewis Capaldi, Roberto Benigni e Massimo Ranieri che duetta con Tiziano Ferro. Venerdì viene proclamato il vincitore dei Giovani con Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello, (il ritorno di) Fiorello, la popstar Dua Lipa e Johnny Dorelli (che non sarà l’unico evergreen presente). La finale ha per protagoniste Mara Venier, Diletta Leotta (again), Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello, Diego Abatantuono, Christian De Sica, Massimo Ghini e Paolo Rossi. C’è anche l’alta probabilità di vedere Al Bano e Romina Power che, dopo 25 anni, canterebbero un inedito insieme, scritto da Cristiano Malgioglio.

Si parla anche della presenza di Ultimo e Zucchero. Nulla di certo ma le trattative sono in fase avanzata: “Ultimo l’ho invitato personalmente per l’ultima serata di Sanremo: sarei felicissimo di avere questo ragazzo che sta riempiendo gli stadi. Apro con Salmo e vorrei chiudere con un’altra proiezione del futuro musicale. Siamo vicinissimi alla chiusura”, conferma Amadeus. Per quel che riguarda Mister Fornaciari, invece, la speranza è che “si riesca a incastrare una sera”.

Novità anche per il Prima Festival e L’Altro Festival (il programma di Rai Play che prende il testimone del Dopofestival). Il Prima Festival parte il 27 gennaio, condotto dalla conduttrice e speaker francese Ema Stockholma insieme al duo comico Gigi & Ross. L’Altro Festival è presentato da Nicola Savino. Va onda dal PalaFiori, in un’atmosfera post industriale. Non mancano una resident band e le presenze fisse di Iva Zanicchi e Myss Keta, il trio vocale i Gemelli di Guidonia, il comico di Battute Valerio Lundini e l’esperto di Sanremo Eddy Anselmi.