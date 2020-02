Sanremo 2020, ecco i dati social definitivi del festival

Sanremo è finito e finalmente si può fare un bilancio di com’è andato sui social il 70esimo Festival della Canzone Italiana. Sono stati oltre 2 milioni i tweet con #Sanremo2020 durante le serate del Festival, un quarto dei quali registrati ieri sera. Le regioni più interessate a commentare la gara canora sono state: Liguria, Piemonte e Toscana.Durante la finale gli hashtag con i titoli delle canzoni più utilizzati sono stati: #FaiRumore, #Viceversa, #ringostarr.

Ieri sera si sono registrati quasi 20 mila tweet in 5 minuti per l’esibizione di Achille Lauro (tra le 23:15 e le 23:20) e quando Amadeus ha annunciato la classifica finale 11 mila (tra le 01:05 e l’01:10).

Nella quinta serata del Festival i cantanti in gara più menzionati in rete sono stati: Achille Lauro con oltre 92 mila conversazioni, Diodato con più di 47 mila, Pinguini Tattici Nucleari con 27 mila e Francesco Gabbani con quasi 25 mila.

I dati sono monitorati dalla TIM Data Room, che analizza i dati digital provenienti dalla Rete. Per sapere meglio come funziona, cliccate qui.