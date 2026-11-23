C’è da rimanere sbalorditi nel constatare che, a soli tre anni da i/o, Peter Gabriel se ne esce già con un nuovo album. In realtà il lavoro, più che un’opera autonoma, prolunga e completa il discorso avviato dal precedente. o\i (outside\inside) si inserisce in un progetto che forma un unico, gigantesco corpus musicale, il più ampio della sua carriera. Un gioco di specchi tra interno ed esterno, dentro e fuori, che finisce per costruire un universo nel quale le due opere si richiamano e si completano a vicenda.

A tenere insieme il tutto una serie di temi che Gabriel ha avuto modo di illustrare ampiamente attraverso le presentazioni delle singole composizioni sul proprio sito, in concomitanza con i cicli lunari: il rapporto tra uomo e natura, il trascorrere del tempo, l’influenza della tecnologia, la coscienza e il nostro posto nell’universo. Gabriel guarda al futuro, a una transizione che considera senza precedenti e che sarà innescata da tre grandi rivoluzioni: intelligenza artificiale, calcolo quantistico e connessione cervello-computer. La sua non è una visione apocalittica, al contrario cerca di individuare possibilità di convivenza con queste trasformazioni, ricordandoci che non siamo esseri separati dal resto del mondo, padroni della natura e autorizzati a sfruttarla a nostro piacimento, ma parti di un insieme più grande. Da qui la necessità di riscoprire la vicinanza con gli altri esseri viventi, di recuperare compassione, solidarietà, una dimensione collettiva dell’esistenza.

Sono tutti argomenti che trovano una declinazione concreta su testi sulla paura di perdere il controllo della propria identità, fino all’ipotesi che un’interfaccia possa leggere e scrivere i nostri pensieri (Put the Bucket Down) e alla possibilità di ricostruirsi dopo essere stati spezzati, evocata attraverso la metafora giapponese del kintsugi (One by One). Ci sono poi l’appello all’attivismo e alla responsabilità collettiva (Who Are We Talking To?) e la ricerca della felicità nelle cose più semplici, nel contatto con gli animali e la natura (Looking for the Happy). Il tutto riflette anche una sorta di bilancio esistenziale, complici le riflessioni sulla morte e sull’invecchiamento di Yes, It Will Go e di Face the Wall. A 75 anni Peter Gabriel si confronta con il tempo che passa gettando un sincero sguardo su ciò che è stato e su ciò che si avvicina alla fine. Sono pensieri spesso formulati con grande intelligenza e sensibilità poetica, che testimoniano quanto Gabriel sia ancora un attento osservatore del presente, proprio e altrui. Il problema è che, ascoltando o\i, si ha talvolta la sensazione che tutte queste considerazioni siano più interessanti della musica chiamata a sostenerle.

La qualità sonora è, come sempre, impressionante. La voce conserva una bellezza e una profondità che pochi suoi contemporanei possono vantare, i musicisti coinvolti sono di livello assoluto. Tutto appare levigato, elegante, perfettamente controllato, forse troppo. Le composizioni tendono ad allungarsi oltre le proprie necessità, la varietà ritmica è limitata e si ha spesso l’impressione di ascoltare variazioni di una medesima idea, costruita intorno a un battito elettronico sul quale vengono progressivamente aggiunti strati strumentali (Gabriel medita di pubblicare Chopped o\i, una versione del disco coi pezzi tagliati, ndr). Il riferimento inevitabile è a So, con la sua miscela di elettronica, pop, suggestioni etniche e arrangiamenti sofisticati. Ma anche Us e Up appartengono a questa genealogia sonora. Il punto è che ciò che allora appariva innovativo e ricco di possibilità oggi rischia di trasformarsi in un linguaggio prevedibile, incapace di produrre autentiche sorprese.

E pensare che Gabriel è stato uno degli artisti più abili nel sottrarsi alle convenzioni. Dopo l’esperienza nei Genesis ha costruito una carriera fatta di continue trasformazioni, senza paura di lasciare emergere imperfezioni e spigolosità. Basta tornare a II per ritrovare una musica ruvida, attraversata da tensioni e soluzioni sonore tutt’altro che accomodanti, oppure a IV, dove l’incontro con i ritmi africani più viscerali aveva prodotto un linguaggio personale e potentemente fisico. Anche nei lavori successivi rimaneva una certa inquietudine di fondo, la sensazione che qualcosa potesse accadere da un momento all’altro. Se in i/o faceva gioco la voglia di tornare ad ascoltare un nuovo album gabrieliano, a 21 anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio e con un insieme di pezzi mediamente interessanti, in o\i tutto invece sembra già previsto e accuratamente predisposto. Paradossalmente, un artista che ha cercato di sottrarsi alle rigidità del progressive finisce per recuperarne alcuni difetti storici, come la verbosità e l’autoindulgenza. Non tanto nella complessità degli arrangiamenti quanto nella tendenza a prolungare le composizioni, ad accumulare strati sonori e a suonarsi e cantarsi addosso. Viene anche da chiedersi se alcune di queste canzoni non avrebbero guadagnato da una maggiore libertà magari rinunciando a uno dei tanti ritmi similari e lasciando che fossero le armonie, le melodie e gli spazi a determinarne l’andamento.

Peter Gabriel - One by One (Bright-Side Mix)

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Non mancano, naturalmente, gli spunti piacevoli: gli accenni reggae di I’ve Been Undone e Till Your Mind Is Shining, gli interventi di Paolo Fresu in Put the Bucket Down, il momento più raccolto di What Lies Ahead, breve e senza bisogno di orpelli, le inattese aperture di Who Are We Talking To?, i poliritmi e il maggiore nerbo di A Hard Lesson – forse la canzone più sorprendente dell’intero lavoro, con il richiamo ad atmosfere da III, vaghe tinte blues e un tappeto di chitarre a dodici corde – fino a I Belong to the Sky, che nella parte finale trova una dimensione più libera e coinvolgente, con echi di tropicalismo e di In Your Eyes. In One by One torna addirittura in scena Mozo, lo straniero che vive ai margini della società e comunica con il mondo tramite una radio pirata, già protagonista di brani disseminati in diversi album. Con i suoi 9 minuti e 38 secondi è il pezzo più lungo della carriera solista di Gabriel: parte con il consueto passo lento, si apre in un ritornello arioso, ma nella seconda metà si perde in un crescendo verboso, con un ispessimento del tessuto sonoro privo di particolari variazioni. Quando invece la musica si lascia contaminare da suggestioni africane più nervose, con un’energia che può ricordare Fela Kuti, si ha finalmente la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di vivo e non semplicemente a un raffinato esercizio di stile.

Anche la scelta di proporre due differenti mix per ogni composizione avrebbe potuto rappresentare un’occasione di autentica sperimentazione. I recenti Elemental Mixes di David Singleton di Lizard e Islands dei King Crimson hanno mostrato quanto sia interessante ascoltare gli stessi brani completamente reinventati attraverso diverse soluzioni strumentali, ritmiche e strutturali. Le differenze tra il Bright-Side Mix di Mark “Spike” Stent e il Dark-Side Mix di Tchad Blake sono spesso minime, limitate a un suono più brillante o cupo, all’emergere di qualche strumento o a piccole variazioni nella disposizione dei suoni. Anche il rituale di pubblicare i brani a ogni ciclo lunare comincia a mostrare la corda. Se qualche anno fa poteva sembrare un’idea originale, oggi finisce per dare l’impressione di un’opera continuamente smembrata, distribuita a spizzichi e bocconi invece che concepita e fruita come un insieme. Un album non è soltanto una raccolta di canzoni, ma un percorso pensato dall’artista, con una struttura e un equilibrio complessivo. È proprio questa dimensione unitaria che rischia di perdersi quando le composizioni vengono offerte una alla volta, a distanza di settimane, fino a diventare quasi singoli indipendenti. In un’epoca dominata da piattaforme che abituano ad ascoltare musica in modo frammentario, ci sarebbe semmai bisogno di recuperare il piacere dell’album come opera compiuta, da ascoltare dall’inizio alla fine. Gabriel finisce invece per contribuire, almeno in parte, a snaturare proprio quel concetto. È vero che alla fine il disco arriva nella sua interezza, ma il percorso che lo precede rischia di averne già compromesso la percezione.

Rimane infine la sensazione che parte delle idee alla base di questo lavoro sia stata recuperata a forza. Gabriel racconta di avere accumulato nel tempo ore di materiale inedito, lasciando che le composizioni maturassero spontaneamente e riprendendole soltanto quando era tempo di farlo. È un metodo comprensibile e in qualche caso produttivo, ma non necessariamente garanzia di un risultato convincente. Lasciare delle canzoni in incubazione per anni non significa vederle maturare al meglio, soprattutto quando vengono ulteriormente appesantite da una produzione che tende a uniformarne il carattere. Forse è anche per questo che o\i finisce per dare l’impressione di essere una raccolta di materiali rimasti fuori dal precedente, più che un’opera dotata di una propria identità.

O\i è il lavoro di un musicista intelligente, inventivo e consapevole, che sembra però essersi adagiato su una formula diventata ormai troppo familiare. I suoi pensieri meritano attenzione, le sue parole conservano forza, ma la musica fatica a seguirli, imprigionata in una perfezione formale (e un poco salottiera) che finisce per diventare monotonia. E forse è proprio questa la contraddizione più evidente del progetto: un artista che invita continuamente a guardare oltre i confini conosciuti, ma che musicalmente sembra aver smesso di oltrepassare i propri.