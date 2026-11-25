Tredici anni di lavorazione, un mondo costruito per restituire ogni sfumatura del presente e un’unica, curiosa concessione al passato: in Grand Theft Auto VI nessuno usa lo streaming in auto. Per ascoltare musica i criminali si sintonizzano sulle stazioni radio del gioco e cambiano frequenza finché non trovano la canzone giusta. È da questa vecchia abitudine che sembra prendere le mosse anche Grand Theft Auto VI: The Album, una raccolta che attraversa un panorama musicale FM così vasto da comprendere persino una stazione di smooth jazz.

Si parte con Starting from Zero, collaborazione tra i Justice (che hanno composto la colonna sonora del gioco) e Michael McDonald che trasporta l’ascoltatore in un’altra dimensione, ai tempi in cui le hit nascevano dalle colonne sonore dei polizieschi tipo Miami Vice. È una citazione voluta, certo, è realizzata molto bene e trova un perfetto contrappunto nel pezzo che chiude l’album. Overtown Lights, nata dalla collaborazione tra il bassista Stanley Clarke, Robert Glasper e il batterista Yussef Dayes evoca una corsa in auto a tarda notte, tra strade bagnate dalla pioggia e illuminate dai riflessi dei fari.

Se Grand Theft Auto VI: The Album fosse soltanto una raccolta di omaggi ai bei tempi andati, o quasi, alle t-shirt fluo abbinate ai blazer sarebbe comunque un disco più che piacevole. Lo dimostrano Flower in a Hurricane, incontro-scontro tra Justice, SZA, King Gizzard e Tame Impala, e Go Easy di Dua Lipa, perfetta per un montaggio cinematografico di un allenamento in palestra. Ma la raccolta è qualcosa di più: proprio come il gioco, che ha dettagli chelo fanno sembrare una versione amplificata del presente, è una rappresentazione di che cosa è la musica popolare oggi. That’s It, collaborazione tra Yung Lean, Future e il superproduttore Metro Boomin, arriva subito dopo il pezzo di Justice e McDonald. E se l’apertura, coi suoi synth glaciali, sembra in continuità con la traccia precedente, i rullanti sincopati della trap, i bassi che fanno tremare le ossa e i testi carichi d’ansia di Lean riportano bruscamente al 2026.

Dua Lipa - Go Easy (From Grand Theft Auto VI: The Album)

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Si dà grande spazio all’hip hop contemporaneo. Ci sono Rhyno di Travis Scott, prodotta da Guy-Manuel de Homem-Christo dei Daft Punk, e Let’s Rock di Kodak Black e Don Toliver. E poi Playboi Carti, Cardi B, Young Thug. Non manca la musica proveniente dalla diaspora ispanofona del pop: Suzuki dei Fuerza Regida, star della scena messicana, fa tremare le pareti, mentre Largate, collaborazione tra Helado Negro e Kali Uchis, è uno dei momenti migliori del disco coi due che cantano di una rottura sentimentale immersi nella nebbia evocata da chitarre arpeggiate.

L’universo pop di GTAVI: TA viaggia a velocità supersonica. La voce di Jennie delle Blackpink si salda ai synth robotici di Power Trip; Zara Larsson rende omaggio ai connazionali Ace of Base con Fast Emotion; Camila Cabello trova invece un punto d’incontro tra la stagione di C, xoxo e quella di Havana (e però che in un gioco così profondamente legato alla Florida non ci sia un pezzo che guardi alla latin freestyle è una mancanza difficile da perdonare, ma c’è sempre GTAVII).

Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo) (From Grand Theft Auto VI: The Album)

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Ci sono anche artisti che rivendicano con decisione la loro identità di genere. Last Thing You Need di Morgan Wallen, controversa star di Nashville, ha un riff di chitarra zuccheroso e si colloca a metà strada tra l’epoca di Urban Cowboy e il presente. Keith Richards propone una versione fedele del classico blues di Chicago di Jimmy Reed Bright Lights, Big City. Jesse Johnson dei Time si allea col produttore Dam-Funk per Stone Kold Krazy Luuv, una slow jam che mette insieme synth, riff taglienti e una linea di basso corposa.

Sono pezzi che non sembrano soltanto il risultato di fortuiti cambi di frequenza, ma fanno capire qual è lo status di Grand Theft Auto VI, uno degli ultimi grandi blockbuster che rimanda a un’epoca in cui la cultura pop generava fenomeni condivisi da tutti.

GTA 6 - Lana Del Rey - Crazy For You (PS5 PRO 4K HDR)

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Da Rolling Stone US.