‘KG’ di Guè e Rasty Kilo è la prova che esiste un rap italiano al di là delle mode

Semplicemente rap. In un’industria discografica sempre più affollata, dove ognuno cerca nelle visualizzazioni la propria identità per poi sorprendersi in crisi, cercare il disco introspettivo e aprirsi al pop, Guè torna per l’ennesima volta – tra album e featuring ormai ha una discografia monstre – con un prodotto artigianale, curatissimo nelle basi e nelle scrittura, in coppia col rapper Rasty Kilo, underdog di classe della scena, il cui stile in superficie ricorda quello di un altro romano, Noyz Narcos.

KG è un joint album, un disco street, ma è soprattutto la prova che in Italia c’è un rap al di là delle mode, un gioco senza trucchi fatto con passione e talento. Quella di Cosimo Fini è un’idea molto americana di fare musica, che qualcuno qui nella penisola dei cantautori fatica a comprendere: fare del buon rap non significa avere delle cose da dire – il famoso messaggio tanto inseguito quanto banalizzato poi nella pratica – bensì dirle bene, a tempo, con un solido flow, delle punch line azzeccate, un po’ di sana spacconeria (il più delle volte ironica e non retorica) e uno storytelling da regista di film di genere. E quasi sempre il genere è il poliziottesco, guardie e ladri, hustler, dealer, gangster, pieno di citazioni – cinematografiche e di strada – e auto-citazioni, dai Club Dogo al classico Ragazzo d’oro ripreso in uno dei pezzi migliori del disco, KG Anthem. Le rime sembrano quasi un movimento ginnico e il loro scorrere sulla base una prova atletica, ma non bisogna lasciarsi ingannare: non è un esercizio di stile, bensì l’esercizio dello stile.

Nelle scorse settimane Guè era finito in una delle polemiche social per aver dissato Elio, reo di aver affermato che il rap non è musica, rimproverando a lui di fare «il giudice di un programma che è una monnezza» e in generale che «siamo l’unico paese che non sa un cazzo di rap». Ecco, questo disco – il secondo del 2025 dopo Tropico del Capricorno – è la risposta in rima a tutti i detrattori del genere, rocker reazionari e boomer incattiviti che la cultura hip hop in Italia è più viva e radicata che mai, lontana dal giovanilismo modaiolo, anzi – come dimostrano i featuring non all’altezza di chi li ospita, da Tony Boy e Tony Effe fino a Nerissima Serpe – sempre più frutto d’esperienza e attitudine matura.

Ne è testimonianza Dedicated, un classico pezzo tributo al proprio pantheon culturale, in cui la presenza di un altro veterano come Noyz Narcos aggiunge qualità e non solo numeri di follower. Lo stesso succede per l’ospitata di Terron Fabio dei mitici Sud Sound System in Non ci puoi avere. Come il vino, o meglio lo “champo” per rimanere nel pimpatissimo tema del disco svelato fin dalla copertina, anche i rapper migliorano col tempo, affinando lo stile e colorando il proprio immaginario con nuove sfumature. Poi c’è la perenna sfida con i colleghi a chi lo fa meglio, come da libretto d’istruzioni del rap, e Guè trascina il socio Rasty Kilo, per troppo tempo in ombra, tra i numeri uno.

A chi gli chiede da tempo quando Mr. Fini farà il disco della maturità, lui sembra rispondere mettendo la maturità in ogni barra, prima, ora e per i prossimi dischi, chissà quanti ancora nel 2025.