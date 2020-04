Questlove su Bill Withers: “è stato vero e fedele a se stesso fino alla fine”

Bill Withers è stato il mio primo vero idolo. Il suo album d’esordio, Just As I Am, è uscito nel maggio 1971, quattro mesi prima che io nascessi. Quando ho sentito per la prima volta le sue canzoni, alla radio o dai dischi di mio padre, ho capito che stavo sentendo qualcosa di diverso. La sua musica e la sua voce erano terra-terra. Troppo spesso gli artisti neri vengono classificati o come talenti sovrumani (Michael Jackson, Prince) oppure come grezzi, di strada, che a stento superano i loro istinti animali (troppi per menzionarne qualcuno). Withers invece era qualcosa di diverso: un artista nero ordinario, un grandissimo cantautore che capiva, e che era abile a comunicare, la vita che la maggior parte di noi vive. Ha scritto canzoni sull’amore, la solitudine, la rabbia, la tristezza, la felicità – sempre in modo diretto, emotivo, senza paura.

Questa profonda autenticità a me sembrava qualcosa di molto vero, perché lo era. Withers era cresciuto povero in una cittadina mineraria nel West Virginia, era balbuziente, aveva perso suo padre a 13 anni, a 17 era entrato in marina e poi aveva lavorato come meccanico mentre cercava di far carriera nella musica. Alla fine aveva mandato un provino a Clarence Avant di Sussex Records, a Los Angeles, ma anche dopo che aveva firmato il suo primo contratto aveva continuato a lavorare. Sulla copertina del suo primo album c’è una foto di lui con la cassetta del pranzo. Ha poi registrato altri tre dischi per Sussex (Still Bill l’anno dopo, Live at Carnegie Hall nel 1973 e +’Justments nel 1974), e poi altri cinque dopo essere passato a Columbia Records.

Quando la gente parla dell’era dei cantautori, di solito si riferisce ai bianchi. Ma Withers faceva esattamente quello: il cantautore. Per cui sì, ricordiamo le sue hit – Ain’t No Sunshine, Lean On Me, Use Me, e l’enorme successo del suo ultimo periodo Just the Two of Us, un duetto con Grover Washington Jr. del 1980. Ma non dimentichiamoci de resto della sua produzione: Grandma’s Hands, Who Is He (and What Is He to You)?, I Wish You Well, The Same Love That Made Me Laugh. E non fermiamoci alle canzoni. La versione live di Grandma’s Hands ha un’introduzione parlata di due minuti e mezzo che parla di sua nonna e della musica da chiesa; io l’avevo imparata a memoria parola per parola.