Prince, 25 anni di carriera in un libro fotografico

“Sono entrato nella stanza e ho chiesto: Dove sei finito? “Mi sto radendo”. Ho detto: "Dio, è fantastico. Stai fermo". Mi guardava come a dire: questa è dappertutto. Una volta mi ha detto: "come faccio a liberarmi di te?" Gli ho risposto: "Non puoi, quindi resta fermo". Questa foto non è un posato, lui si stava davvero radendo nel bagno della sua stanza”.



Foto: Randee St. Nicholas, pubblicata nel libro My Name Is Prince