L’amore ai tempi dei rave nella playlist di Dola

L’amore Smascella è il singolo estratto e brano d’apertura di CULTURA MIXTAPE, il nuovo album di Dola, musicista della scena romana che mescola cantautorato, elettronica e attitudine lo-fi e che si è già fatto notare con due EP – SNLRNZ 01 e SNLRNZ 02 – e un album, Mentalità, uscito per Undamento. Prodotto con la collaborazione di No Label, L’amore smascella è un brano romantico scritto con “mentalità hardcore”, in cui la voce roca di Dola racconta una notte di passione.

«Per me l’amore smascella quando ti fa provare quello che potrebbe sembrare l’apice di un’emozione, come nella droga quando ti arriva la botta che ti manda in pappa la faccia», dice Dola. «Ho voluto creare un mostro di Frankenstein tra uno con la classica faccia da ebete innamorato e uno che invece balla sottocassa in qualche rave. Forse volevo dire che amare è come un rave». Abbiamo chiesto al musicista di scegliere 5 canzoni che raccontassero questo “amore sottocassa”.

1. “Let It Happen” Tame Impala

Questa è una di quelle canzoni che ti porta nel posto giusto e definisce la forma di chi ti sta accanto.

2. “Raingurl” Yaeji

Da ascoltare mentre ti sale la voglia di non fermarti più di ballare e ti senti sicuro di chi hai vicino.

3. “One Kiss” Calvin Harris, Dua Lipa

Questa canzone è per quel momento che ci si perde di vista, ma poi parte il pezzo che ti fa ritrovare in pista col sorriso senza sapere da dove si è passati.

4. “All the Way” Francese

Questa la immagino sempre mentre si è in macchina a fine serata correndo verso qualche punto indefinito, momento di smascellamento d’amore totale, quello del silenzio denso e dance.

5. “Imagine” John Lennon & The Plastic Ono Band

Questa non c’entra niente ma quando ho sentito il beat di L’amore smascella mi ha ricordato un pezzo di John Lennon.