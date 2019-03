La playlist di Tiga

È uno dei dj più conosciuti nella scena club internazionali, con una carriera trascinata da remix e un paio di hit da dance floor in delirio – You gonna want me su tutte. Questa sera Tiga suonerà all’Apollo di Milano, per la serata Rollover, e noi abbiamo colto l’occasione per chiedergli i tre brani che non possono mancare dal suo set.

“Late Nite” di Tiga & The Martinez Brothers

Questa è la traccia più strana del mio EP Bizzarre. Dal vivo diventa sempre una bomba

“Hyperion” di Gesaffelstein

Questa è la canzone più bella del nuovo disco di Gesaffelstein. Ha un’intro perfetto, il modo in cui costruisce la parti di synth è pazzesco. Lui è uno dei miei artisti preferiti

“Bronko” di Modeselektor

Questa traccia dei Modeselektor è una bomba, devastante in qualunque party