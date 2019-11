La playlist di Mambolosco

Molti lo definiscono la next big thing del trap ma William Miller III Hickman, meglio conosciuto come Mambolosco, non ci pensa troppo e continua a macinare singoli di successo. L’ultimo uscito è Twerk feat. Boro Boro. 3 milioni di visualizzazioni in 3 settimane che vanno ad aggiungersi a quelli macinati da Guarda come Flexo e Piano Piano Way.

Per conoscerlo meglio, abbiamo deciso di chiedergli cosa c’è nella sua playlist. Come sempre il risultato è sorprendente. Check it out:

“Hot” Young thug feat Gunna & Travis Scott

Canzone fotonica, ha dominato la Billboard chart per parecchio tempo. Questa è trap elaborata, studiata nel minimo dettaglio.

“Water Boi” Hoodrich Pablo Juan

Questa mi piace invece perché è trap ai massimi livelli ma anche ignorante al punto giusto. La ascolterei 50 volte in loop.

“That’s A Rack” Lil Uzi Vert

È melodica come piace a me, trasmette giuste good vibes. Riesce a farmi stare sereno e tranquillo.

“Flexing On Purpose” Lil Uzi Vert feat Young Thug & 21 Savage

Questa canzone mi carica tantissimo. Quando faccio palestra questo è il primo brano che parte.



“Highest in the room” Travis Scott

Per un anno Travis Scott ha cantato questo pezzo solo nei live. L’ha fatta uscire poco fa in digitale, creando un hype incredibile. La sentivo nelle story di Instagram sperando uscisse, prima o poi. Finalmente c’è.