La playlist di Mambolosco per combattere il proprio ‘Demone’

Demone è un brano diverso dal solito per Mambolosco. Dopo il disco d’oro conquistato dall’esordio Arte e il doppio platino del singolo Lento, il rapper vicentino torna con una canzone inquieta, riflessiva, che parla del “demone in testa” che compare dopo i primi successi. Nel video girato da Rontej Hoxha, Mambolosco è intrappolato in una sorta di incubo, legato a una sedia e incapace di fuggire dai suoi turbamenti. Abbiamo chiesto al rapper di raccontarci atmosfere e ispirazioni del brano in una playlist, che lui ha confezionato mescolando brani più riflessivi e altri più energici, perfetti per ripartire dopo un momento difficile.

1. “Reality Check” Swae Lee

«Penso sia il brano più riflessivo di tutti. Come suggerisce il titolo, mi fa pensare, mi fa fare un “resoconto della realtà”. Ultimamente mi sta aiutando un sacco».

2. “Drankin N Smokin” Future & Lil Uzi Vert

«È un brano rilassante e a suo modo riflessivo. I due artisti si lasciano andare alle considerazioni che fai quando magari bevi e fumi, quando perdi ogni freno e inibizione».

3. “Ain’t Livin Right” Future & Juice WRLD feat. Gunna



«Future e Juice WRLD parlano di relazioni tossiche e di come portarle avanti non li fa vivere bene. Ascoltarla mi riporta all’estate del 2019, quando ancora non c’era il Covid, anche io mi sentivo così perché stavo vivendo delle relazioni di quel tipo con certe persone».

4. “On Me” Lil Baby

«Mi piace il testo, il beat e quello che dice. È una classica “trappata” americana perfetta per il 2020/2021».

5. “Back in Blood” Pooh Shiesty feat. Lil Durk

«Ultimamente la ascolto spesso, è una canzone che mi carica anche solo per il titolo. Pooh Shiesty mi piace un sacco, è un artista esploso da poco ma che sta spaccando, sta facendo anche dei featuring pazzeschi, primo fra tutti questo con Lil Durk».

6. “Moonwalking in Calabasas” DDG feat. Blueface

«È un pezzo che in questo periodo mi sta sostenendo molto perché mi trasmette positività e good vibes. Mi prende bene».