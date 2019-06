La playlist dei Coma_Cose

Quello che potete scorgere qui sopra è Mancarsi, nuovo video dei Coma_Cose. È diretto dallo stesso Fausto Lama che compone la metà del duo, e sostanzialmente si tratta di una bella ballad urbana, malinconica come un tramonto estivo nel deserto milanese.

Il video arriva tre mesetti dopo l’uscita di Hype Aura, l’album, e siccome avevamo Fausto e California a portata di mano, non abbiamo fatto che chiedere ai due ragazzuoli una bella playlist. Due brani ciascuno e buon weekend a tutti. PS. in fondo alla bella playlist, trovate le date estive del tour.

“Stonata” di Prozac+



Se penso ai miei vent’anni non posso non ricordare i Prozac, il fatto che fossero della mia città rendeva le storie che raccontavano ancora più vicine a quella che era la mia quotidianità.(California)

“Crystal Ship” di The Doors



Questo brano mi ricorda i tramonti sulla Grava del Meduna, l’orizzonte era infinito e quei colori evocavano il i cieli di un’estate Californiana. (California)

“Ms. Jackson” di Outkast



È un pezzo del 2000, si percepiva che la golden age si era ormai esaurita, purtroppo o per fortuna qualcosa stava cambiando e questo brano è stato uno di quelli a fare un po’ da spartiacque. (Fausto Lama)

“Coffe and TV” di Blur



Verso i vent’anni, dopo un’adolescenza da ascoltatore integralista di rap, stavo allargando i miei orizzonti e una delle prime pop-rock-band di cui mi sono innamorato sono stati i Blur con questo pezzo. (Fausto Lama)

Hype Aura Tour:

18.06 Padova, Sherwood Festival

20.06 Macerata, Musicultura

01.07 Legnano (MI), Rugby Sound Festival

13.07 Bologna, Indimenticabile Festival c/o Bologna Sonic Park

19.07 Grugliasco (TO), Gru Village

20.07 Roma, Villa Ada

03.08 San Severino (PZ), Pollino Music Festival

04.08 Patti Marina (ME), Indigeno Festival

07.08 Marina di Pietrasanta (LU), Ostras Beach Club

10.08 Budapest (Ungheria), Sziget Festival

29.08 Castagnole delle Lanze (AT), Controfestival

07.09 Palma Campania (NA), Ecosuoni Festival