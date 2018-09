La playlist degli Yo La Tengo

Il festival portoghese ha portato sul palco di Lisbona una lineup da urlo, dai Franz Ferdinand ai The Nationals passando per le band di Alex Turner e Trent Reznor.

Le foto di Yo La Tengo in concerto a Roma

Il gruppo ha da poco compiuto trent'anni e sta festeggiando con un tour per presentare "Stuff Like That There", uscito il 28 agosto scorso per Matador Records