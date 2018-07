La playlist definitiva mentre guardate l’eclissi lunare del secolo

A un anno esatto dall’esplosione della spidget finner mania, ecco che l’eclissi lunare di questa sera è pronta a diventare il nuovo tormentone estivo, tra chi ha già messo in programma una capata all’osservatorio più vicino o chi, dalle 19 in poi, rispolvererà il binocolo acquistato e adoperato una sola volta per ammirare, a debita distanza, l’orso marsicano al Parco Nazionale d’Abruzzo.

Infatti, anche se l’eclissi lunare è un fenomeno abbastanza reiterato – se ne registrano in media tre ogni due anni – quella di stasera sarà la più lunga di tutto il Ventunesimo secolo, ed ecco spiegato l’improvviso hype di cui gode in questi giorni il nostro amato ed unico satellite.

In mezzo a tutto questo entusiasmo non potevamo esimerci dal dire la nostra, selezionando venti brani per accompagnare questa improvvisa passione per l’astronomia, creando una colonna sonora perfetta anche per i racconti dell’indomani, quando fieramente potremmo dire “Io c’ero”.