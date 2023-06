Dinamite funk e chill supremo: la playlist di VV

VV ha pubblicato oggi la versione deluxe dell’album Ami pensi sogni senti, una sorta di viaggio verso la felicità carico, colorato, fanciullesco e strutturato come un videogame. Nella nuova edizione ci sono tre pezzi in più: La domenica sul divano con Bais, Lento lento lento con Gaia e il flusso di coscienza di Pongo, che chiude il «dialogo interiore» del disco. Abbiamo chiesto a Viviana di raccontarci i pezzi che hanno influenzato l’album, dall’energia selvaggia di James Brown al «chill supremo» di Steve Lacy, per arrivare a Lucio Dalla.

Estasi Gaia

È un brano che abbiamo scritto insieme per lei. È proprio in una sera uscite dallo studio che le ho fatto sentire Lento lento lento ed è nata l’idea di cantarla insieme, tra un nigiri e l’altro.

C U Girl Steve Lacy

Il chill supremo che mi ha portato le vibes giuste per scrivere La domenica sul divano e mi ha fatto pensare di chiamare Bais per divertirci insieme. Ora, non ne sono certa, ma credo che quel giorno fosse proprio una domenica.

Life in Vain Daniel Johnston

Daniel Johnston è un artista che mi ha influenzato molto e credo si possa sentire in brani come Pongo o Felicità nei quali ho voluto togliere ogni filtro per dare spazio al “marcio” della realtà e raccontare delle piccole verità della mia storia.

Get Up Offa That Thing James Brown

Il maestro per eccellenza, colui che mi ha fatto ballare e mi ha portato inevitabilmente a scrivere brani come Brillantini e Scintilla nei quali l’importante è scrollarsi di dosso i pensieri e cominciare a muovere il didietro.

Piazza Grande Lucio Dalla

Ami pensi sogni senti deluxe è un album personale, che parla della mia storia, ma che sento è anche un traghetto verso uno sguardo più attento a quello che succede attorno oltre che dentro di me. In questo Lucio mi ha fatto spesso da stella polare.