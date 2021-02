Ozzy incontra il Batman che ride

Da qualche tempo la DC Comics ha proprio voglia di battere la concorrenza della Marvel che, tra film, serie e fumetti in questi anni ha fatto la parte del leone. C’è da dire, però, che i supereroi della DC sono vere e proprie icone: da Superman a Wonder Woman, da Flash a Batman. Quest’ultimo è per molti il personaggio più affascinante e sfaccettato di quell’universo fumettistico. Il successo è dovuto anche grazie a una serie di villain niente male di cui Joker è la figura più emblematica. Cavaliere Oscuro a parte, Gotham City è zeppa di personalità degne di nota come Batwoman (la cugina di Bruce Wayne), Catwoman (la ladra che ha rubato il cuore dell’uomo pipistrello) e Harley Quinn (la pazza girlfriend di Joker).

A questo si aggiunge il fatto che la DC, in quanto divisione di Warner Media, integra strategicamente personaggi e storie tra cinecomic, tv show, prodotti di consumo, home entertainment, videogiochi e il portale DC Universe Infinite, dedicato a streaming e interazione della community. Quindi, in previsione del lancio internazionale della miniserie evento a fumetti Batman: Death Metal, l’editore americano ha annunciato la collaborazione con sette delle più celebri band metal per la realizzazione di Batman: Death Metal – Band Edition.

Ciascun numero propone una copertina alternativa dedicata a una band del panorama rock metal, con tanto di introduzione al gruppo e intervista esclusiva: dai Megadeth a Ozzy Osbourne passando per Ghost, Lacuna Coil, Opeth, Sepultura e Dream Theater.

Pubblicata in 13 Paesi nel corso del 2021, a partire da marzo, Batman: Death Metal è firmata da Scott Snyder (celebre per American Vampire) e dal disegnatore Greg Capullo (illustratore degli album The Dark Saga e Something Wicked This Way Comes degli Iced Earth, Follow the Leader dei Korn e Ten Thousand Fists dei Disturbed). Il fumetto è il seguito di Batman: Metal, che ha cambiato introdotto nelmondo DC il Multiverso Oscuro e un nemico divenuto, in breve tempo, tra i più amati in circolazione: il Batman che ride. La Terra è inglobata dal Multiverso Oscuro e la Justice League si trova alla mercé del Batman che ride. Così, mentre l’umanità tenta disperatamente di resistere in un panorama distorto oltre ogni misura, Batman, Wonder Woman e Superman combattono per sopravvivere.

Batman: Death Metal è disponibile in edicola e fumetteria ogni mese in edizione regular, mentre la Band Edition è acquistabile unicamente in fumetteria e online. A questo pacchetto si aggiunge un ulteriore set di copertine a tema metal con protagonisti sette personaggi del Multiverso DC, immersi in un’ambientazione musicale.

Ecco scaletta e copertine di Batman: Death Metal – Band Edition:

Numero 1. Band: Megadeth, disegnatore della cover: Juanjo Guarnido

Numero 2. Band: Ghost, disegnatore della copertina: Werther Dell’Edera

Numero 3. Band: Lacuna Coil, disegnatore della copertina: Antonio Fuso

Numero 4. Band: Opeth, disegnatore della copertina: Mathieu Lauffray

Numero 5. Band: Sepultura, disegnatore della copertina: Rafael Albuquerque

Numero 6. Band: Dream Theater, disegnatore della copertina: Santi Casas

Numero 7. Band: Ozzy Osbourne, disegnatore della copertina: Marco Mastrazzo