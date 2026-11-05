Nicki Minaj sta affondando con la nave di Trump

Dopo che i Democratici hanno conquistato sia la Camera che il Senato, Donald Trump ha avuto una crisi di nervi e Nicki Minaj lo ha seguito a ruota.

Negli ultimi mesi la rapper è stata una delle portavoce preferite del movimento MAGA, comparendo a vari eventi della Casa Bianca e persino partecipando alla campagna elettorale al fianco di Trump, nel tentativo di dare slancio ai Repubblicani nelle elezioni di metà mandato. Ora che i Democratici hanno vinto praticamente tutto, infliggendo una sonora sconfitta a livello nazionale a Trump e al Partito Repubblicano, Minaj raddoppia la posta in gioco e si aggrappa con decisione al carrozzone su cui si era schierata all’inizio dell’anno.

Dopo un breve periodo di silenzio seguito ai risultati delle elezioni di metà mandato, Minaj ha espresso il suo disappunto il giorno successivo con un post di 15 punti su X. Tra i punti elencati, la rapper ha fatto una serie di affermazioni, dall’ovvio, “Trump è ANCORA il vostro PRESIDENTE”, al meno ovvio, “Forse ora la nostra gente si SVEGLIERÀ”. Minaj si è anche congratulata con la deputata repubblicana Anna Paulina Luna per la vittoria nel 13° distretto congressuale della Florida (l’Associated Press non aveva ancora annunciato il risultato al momento della pubblicazione) e con il fervente sostenitore di Trump Byron Donalds, che ha vinto le elezioni per il governatore dello stato.

In particolare, la maggior parte dei candidati che Minaj aveva pubblicamente appoggiato durante le elezioni di metà mandato sono stati sconfitti, tra cui il repubblicano Mike Rogers, che ha perso contro il democratico Abdul El-Sayed per il seggio vacante al Senato del Michigan; il candidato repubblicano alla carica di governatore John James, che ha perso contro la democratica Jocelyn Benson nella corsa a governatore del Michigan; e il candidato repubblicano alla carica di governatore di New York, Bruce Blakeman, che ha perso contro la governatrice uscente Kathy Hochul.

Donalds sembra essere l’unico candidato di successo tra quelli scelti da Minaj. In un altro sfortunato colpo di scena, mentre Minaj si trovava fuori da un seggio elettorale nel New Hampshire martedì, i suoi ex avvocati sono tornati in tribunale con nuove accuse di mancato pagamento di una parcella legale derivante da una causa per violazione del copyright. Si prevede che il conto supererà i 300.000 dollari. Di questi tempi, sembra che nemmeno Chucky stia dando tregua alla rapper (il creatore della bambola assassina Don Chucky, si era espresso contro un post fatto con l’AI in cui la rapper invitava a votare i repubblicani).

In un altro passaggio su X, Minaj ha lanciato una frecciatina al pubblico scrivendo: “Elon è ANCORA un miliardario e voi CONTINUATE a pubblicare sulla sua app. Sono sicura che gli azionisti apprezzino il dialogo”. Ha anche elogiato il chatbot Grok di Musk, definendolo un “prodotto fenomenale che ha cambiato significativamente la mia vita in meglio”.

Couple things: 1. Trump is STILL your PRESIDENT.

2. The QUEEN is STILL your OBSESSION.

3. Jesus is STILL LORD.

4. Great insight by the VICE PRESIDENT.

5. Knowledge is POWER.

6. Congratulations to all winners! Especially @RepLuna & @ByronDonalds.

7. Blowing a billion on a losing campaign full of celebrities is STILL hurting them.

8. The BARBZ are STILL PRETTY!!!

9. I don’t vote, I VETO✍🏽

10. Stay tuned & STAY MAD.

11. Christians are STILL being killed.

12. Maybe now our people will WAKE UP.

13. Love you 🎀🇺🇸 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) November 5, 2026

Questa bizzarra divagazione è l’ultimo episodio della discesa di Minaj nell’universo MAGA di Trump . A ottobre, Minaj è salita a bordo dell’Air Force One con Trump mentre si recavano a un comizio e ha inscenato una finta intervista con il presidente. Ha elogiato Trump definendolo un uomo d’affari e un “bravo ragazzo” che aveva “vinto tre elezioni”, sebbene ne abbia effettivamente vinte solo due.

A quanto pare però, le adulazioni non portano da nessuna parte. Il Partito Democratico si appresta a conquistare oltre 250 seggi alla Camera dei Rappresentanti, un vantaggio enorme, e almeno 55 seggi al Senato, dopo aver vinto elezioni combattute in stati come Texas, Carolina del Sud, Kansas, Maine e Iowa. Le clamorose sconfitte in tutto il paese hanno chiarito un punto: l’America ne ha abbastanza degli errori economici di Trump, della guerra con l’Iran e delle promesse non mantenute.

Da Rolling Stone US.