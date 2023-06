Zucchero ospite dei Coldplay a San Siro: i video

I Coldplay sono tornati a San Siro per la seconda delle quattro date milanesi. E ieri sera, lo stadio sold out ha accolto anche Zucchero, che è salito sul palco per tre brani.

Prima la band suona Diamante insieme a lui, poi Chris torna su O mia bela madunina , e infine Fornaciari ha cantato, da solo, Hey Man, dall’album Blue’s.

Qualche video realizzato dai fan: