Zucchero, il 19 novembre uscirà il primo album di cover

Il primo album di cover di Zucchero uscirà il 19 novembre. Si intitola Discover e contiene contiene feat di Bono, Elisa, Mahmood e un duetto virtuale con Fabrizio De André. Il primo singolo sarà pubblicato venerdì 22 ottobre: si tratta della cover della hit dei Genesis del 1978 Follow You Follow Me.

L’album contiene tre duetti: con Bono, nella versione italiana della sua Let Your Love Be Know, con Elisa nella versione di Luce (Tramonti a Nord Est) che vinse Sanremo 2001 e che lo stesso Zucchero contribuì a scrivere, con Mahmood in Natural Blues di Moby.

Non abbiamo a disposizione i crediti, ma a giudicare dai titoli (vedi tracklist sotto), ci saranno brani dei Coldplay (The Scientist), di Chris Isaak (Wicked Game), di Fabio Concato (Fiore di maggio), dei Jefferson Airplane (High Flyin’ Bird), di Roger Waters (Lost Boys Calling, con musica di Ennio Morricone, dalla colonna sonora di La leggenda del pianista sull’oceano), di Rag’n’Bone Man (ha collaborato con Sugar e quindi dovrebbe essere sua la Human in scaletta), oltre a Con te partirò, a una versione di Ho visto Nina volare in duetto virtuale con Fabrizio De André e a No Time for Love Like Now di Michael Stipe in lingua italiana.

Questa è la copertina dell’album:

Ecco la tracklist:

1. Amore adesso (No Time for Love Like Now)

2. Canta la vita (Let Your Love Be Known) con Bono

3. The Scientist

4. Wicked Game

5. Luce (Tramonti a Nord Est) feat Elisa

6. Follow You Follow Me

7. Natural Blues feat Mahmood

8. Fiore di maggio

9. Human

10. Con te partirò

11. High Flyin’ Bird

12. Ho visto Nina volare feat Fabrizio De André

13. Lost Boys Calling

Nella versione box ci saranno altre cinque cover:

14. Old Town Road

15. Motherless Child

16. Lotus Flower feat Hitei

17. Silent Night

18. Everybody’s Got To Learn Sometime feat Ben Zucker

Zucchero tornerà a esibirsi sul 25 aprile 2022 per la prima delle 14 date previste all’Arena di Verona.