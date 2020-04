Zucchero: guarda il video di ‘Canta la vita’, la nuova canzone in collaborazione con Bono

Zucchero e Bono insieme per il nuovo singolo Canta la vita, versione italiana di Let Your Love Be Known, la canzone che il frontman degli U2 aveva dedicato agli italiani isolati per il coronavirus. Il brano è stato suonato per la prima volta ieri notte a Roma, nella piazza del Colosseo, e arriva per festeggiare il 50° anniversario della Giornata mondiale della Terra.

«Questa canzone è nata nella fase iniziale dell’emergenza», ha detto Zucchero al Messaggero. «Quando Bono ha pubblicato il brano online, l’ho chiamato per complimentarmi e mi ha chiesto di farne una versione italiana. Ha il dono di entrare nel cuore delle cose, senza girarci intorno, quindi sono fedele al suo testo. Abbiamo collegato gli studi per arrangiare a distanza: ha fatto cori alla Beatles e alla fine entra con la voce».

L’esibizione di Zucchero verrà trasmessa su RaiPlay in occasione della maratona #OnePeopleOnePlanet, in onda oggi dalle 8 alle 20, dedicata a educazione ambientale, tutela della natura e sviluppo sostenibile.