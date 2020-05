Zucchero canta Michael Stipe in una piazza San Marco deserta

È online da qualche ora un nuovo video di Zucchero Fornaciari. Un live eseguito a Venezia, in una piazza San Marco deserta. Solo la voce di Sugar, un pianoforte e Amore adesso!, canzone che è l’adattamento italiano di No Time For Love Like Now di Michael Stipe e Aaron Dessner. Trovate il video qui sopra.

Immediata la risposta di Stipe, che tramite il profilo dei R.E.M. scrive: «L’Italia è uno dei luoghi più colpiti da Covid-19. Il cantautore italiano Zucchero ha eseguito questa versione bella e commovente di No Time For Love Like Now nello splendore architettonico di uno dei miei luoghi preferiti sulla terra: Piazza San Marco a Venezia. Non potrei essere più orgoglioso. Grazie Zucchero!!! Il mio cuore si è aperto».