Zooey Deschanel rapita dagli alieni

“Non è la fine del mondo” recita il titolo a quattro colonne dello Smile Times che Zooey Deschanel legge su una panchina. Lo strillo accompagna la foto di un ufo che sorvola minaccioso il pianeta Terra. Improvvisamente l’attrice viene smaterializzata e si ritrova a bordo della navicella spaziale. Gli alieni, che adorano Katy Perry, l’hanno rapita per salvarla all’imminente distruzione del pianeta, avendola scambiata per la pop star.

È il video di Not the End of the World, l’ultimo estratto dall’album di Katy Perry Smile. È stata la pop star ad avere l’idea durante la maternità. Secondo Perry, succede infatti che i fan scambino l’attrice per lei. Il video è diretto da Similar But Different (The Chainsmokers, Liam Payne).

Spoiler: dopo che gli alieni le hanno fornito parrucca blu e reggiseno con gelati incorporati modello California Gurls, Deschanel riuscirà a salvare il mondo staccando la spina di internet. Il tutto si conclude con Deschanel che si esibisce nei panni di Perry, con gli alieni in delirio.