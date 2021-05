‘Zitti e buoni’ dei Måneskin è entrata nella classifica inglese

Zitti e buoni dei Måneskin è entrata nella classifica ufficiale inglese. Grazie all’esposizione garantita dalla vittoria all’Eurovision Song Contest, la canzone è entrata al numero 17 della Official Singles Chart.

È la quarta nuova entrata più alta della settimana. Meglio dei Måneskin hanno fatto solo i BTS, Olivia Rodrigo e Galantis/Guetta/Little Mix. Sono entrati in classifica questa settimana, ma in posizione più bassa rispetto ai Måneskin artisti del calibro di Lil Nas X e la coppia Polo G & Lil Wayne.

Non solo: un’altra canzone tratta da Teatro d’ira Vol. 1, ovvero I Wanna Be Your Slave, è entrata al numero 83.

Il rappresentante inglese all’Eurovision, James Newman con Embers, è entrato in classifica, ma in posizione più bassa rispetto al quartetto romano: è al numero 47. Voilà di Barbara Pravi, la concorrente francese, è al numero 62.

«Zitti e buoni è la prima canzone in lingua italiana a entrare nella classifica ufficiale UK negli ultimi trent’anni», scrive su Instagram il quartetto. «Siamo al numero 17. Non ci sono parole per descrivere quanto siamo felici e onorati. La nostra musica è ora presente in oltre 30 charts nel mondo: è pazzesco. Restate sintonizzati, è solo l’inizio».