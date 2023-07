Zayn Malik sulla fine degli One Direction: «Ci eravamo stufati l’uno dell’altro»

Una decina di giorni prima di pubblicare il singolo del ritorno Love Like This, Zayn Malik ha rilasciato a Alex Cooper di Call Her Daddy la sua prima grossa intervista da sei anni a questa parte.

Tra le altre cose, Malik ha parlato dello scioglimento degli One Direction. «Non voglio entrare troppo nei dettagli», ha detto, «ma c’era un sacco di decisioni politiche in ballo, alcuni agivano in una certa maniera, altri non volevano firmare contratti, insomma sapevo che stava per succedere qualcosa».

«Chiaramente c’erano dei problemi di fondo, anche riguardo la nostra amicizia. Per cinque anni abbiamo vissuto assieme tutti i santi giorni e quindi, se devo essere onesto, ci eravamo stufati l’uno dell’altro». Dopo tanto tempo però, ha aggiunto, può finalmente ripensare a quel periodo «in una luce più positiva».

Malik ha anche detto di sentirsi «ancora nervoso» all’idea di salire da solo su un palco (da quando ha lasciato gli One Direction, non è andato in tour e si è esibito dal vivo solo tre volte nel 2016). «Sento però di avere qualcosa da dare. I miei fan mi hanno sempre sostenuto facendomi capire che c’erano per me, che quando sarei stato pronto sarebbero venuti a sentirmi. E di questo sono molto, molto grato. Sento il loro amore e sono pronto a dimostrare che hanno ragione».

Zayn ha aggiunto che sta lavorando a un disco che sarà diverso dai precedenti. «Non credo la gente se lo aspetti così, ha un suono diverso e c’è un po’ più di narrazione di esperienze di vita reale e altro. Mia figlia (Khai, avuta da Gigi Hadid nel 2020, ndr) è menzionata un paio di volte».