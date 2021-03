Zayn Malik: «Fanculo ai Grammy. Se non stringete mani non sarete mai considerati»

Zayn Malik va ad aggiungersi alla lista di celebrities per niente soddisfatte dalla prossima edizione dei Grammy. Come The Weeknd e Halsey infatti, l’ex One Direction non è stato nominato in nessuna categoria, sfogando la sua rabbia sui social.

Rimane il fatto che il suo ultimo disco, No One Is Listening, sia stato pubblicato mesi dopo la deadline per essere preso in considerazione per questa edizione. Quindi, anche volendo, sarebbe stato impossibile nominarlo.



«Fanculo i Grammy e tutti quelli che ci hanno a che fare. A meno che non vi stringiate la mano e mandiate regali, non verrete considerati. L’anno prossimo vi manderò un cesto di dolciumi».

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary. — zayn (@zaynmalik) March 9, 2021

«Il mio tweet non era personale», ha continuato poco dopo Malik, «ma riguardava la necessità di inclusione e la mancanza di trasparenza del processo di nomination, che crea e permette favoritismi, razzismo e altre politiche che influenzano il processo di voto».



My tweet was not personal or about eligibility but was about the need for inclusion and the lack of transparency of the nomination process and the space that creates and allows favoritism, racism, and netwokring politics to influence the voting process — zayn (@zaynmalik) March 10, 2021

Molte persone sui social ci hanno visto un attacco all’ex compagno di band Harry Styles, nominato in tre categorie. Ci aggiorniamo al prossimo cinguettio.