Zayn Malik accusato di aggressione da parte di Yolanda Hadid. Lui nega: «Falsità»

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati. Un’indiscrezione che arriva da People, che scrive che i due si sarebbero detti addio ormai più di un mese fa. Ma a fare il giro del web in queste ore è la notizia secondo cui Zayn avrebbe aggredito, verbalmente e fisicamente, la madre di lei: Yolanda.

Lo scrivesito TMZ, che ha riferito che Yolanda starebbe seriamente considerando l’ipotesi di presentare una denuncia. I fatti risalirebbero a una settimana fa.

Sono subito arrivate le difese dell’ex One Direction: «Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli e spero che Yolanda riconsideri le sue false accuse e si muova verso la risoluzione da questi problemi familiari in privato».



Malik è poi tornato su Twitter: «Ho accettato di non contestare i reclami derivanti da una discussione che ho avuto con un membro della famiglia della mia compagna che è entrato nella nostra casa mentre la mia compagna era via», ha scritto.

Per poi continuare: «Questa era e dovrebbe essere una questione privata, ma sembra che per ora ci sia divisione e nonostante i miei sforzi per riportarci ad un ambiente familiare pacifico che mi permetterà fare il genitore nel modo in cui mia figlia merita, tutta questa storia è trapelata alla stampa».



La figlia di Hadid e Malik, Khai, è nata l’anno scorso.