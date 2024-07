yungest Moonstar, il mixtape esce stanotte

News Musica

‘Pavements’, il documentario sui Pavement tutto matto e dylaniato a Venezia 81

Il film di Alex Ross Perry sarà in concorso nella sezione Orizzonti. E no, non è un rockumentario tradizionale e nemmeno un’agiografia, ma «un ibrido metatestuale» che mescola finzione e realtà. Chi vivrà vedrà