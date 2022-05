Young Thug è stato arrestato

È stato arrestato Young Thug. Dal pomeriggio di lunedì il rapper, vero nome Jeffery Lamar Williams, è in custodia presso la Fulton County Jail, in Georgia. Lui e 28 membri o associati del suo collettivo/etichetta YSL, tra cui Gunna, devono rispondere di 56 capi di imputazione.

Secondo l’accusa, YSL sarebbe «una gang criminale» che ha operato in violazione del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, la cosiddetta legge RICO emanata per combattere il crimine organizzato.

YSL avrebbe rapporti con affiliati ai Bloods e avrebbe operato «con lo scopo di ottenere illegalmente denaro e proprietà attraverso l’attività di racket».

Sempre secondo l’accusa, Young Thug sarebbe coinvolto sia direttamente che indirettamente in attività criminali che vanno dalla rapina a mano armata all’aggressione aggravata. Non solo: avrebbe dato il permesso di uccidere il rapper di Atlanta YFN Lucci, a sua volta rinchiuso nella Fulton County Jail in attesa di giudizio.

Nei documenti a supporto dell’accusa sono citati anche testi di canzoni che parlano di attività criminali. In questo articolo abbiamo raccontato il fenomeno dei testi usati come prove in tribunale.