Tutta Italia è in quarantena, Young Signorino compreso. Ed ecco arrivare anche da parte sua una canzone sulla nuova condizione che tutti stiamo affrontando: lo stare in casa. Il brano si chiama Bilocale Love Life: «Sto in un bilocale, con lei ci sto bene. Andiamo, non andiamo, non andiamo, stiamo qua. Col cazzo che uscirò ormai, bilocale love life». Potete ascoltarlo qui sopra.

