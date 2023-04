Young Signorino: «Ascoltare rock anni ’70/’80 non è da intenditore, è da stempiato con la puzza di alito»

Buongiorno da Young Signorino: «Ascoltare gruppi rock anni 70/80 non è da intenditore della musica, è solo da stempiato con la puzza di alito, e non compratevi più chitarre che vi indebitate e non diventate famosi!».

Pur essendo ironico, il post pubblicato dal musicista in mattinata su Facebook ha tutte le caratteristiche per scatenare una polemichetta indirizzata a chi, come spesso accade, non ascolta la musica di oggi, ma preferisce rifugiarsi in un glorioso passato. E infatti sono molti gli utenti che gli hanno risposto, anche in modo piuttosto polemico.

Young Signorino pubblica spesso sui social punzecchiature e invettive. In un post di poco precedente scriveva: «In realtà dal vivo non sono così cattivo, sono un leone da tastiera!». Ma i follower sanno essere altrettanto diretti: «Io ti voglio bene, ma i tuoi ultimi pezzi escono da quegli anni lì eh». L’allusione è alla svolta dark/new wave che l’artista ha intrapreso, con riferimenti a sonorità e a un immaginario che, appunto, vengono dagli anni a cavallo tra i ’70 e gli ’80 (si ascoltino Son of the Deep o Flames Inside). «Sì lo so», ribatte Young Signorino (o Young Curtis, vista la svolta), «infatti sono pelato anch’io».

Non pago, dopo qualche minuto, sulla scia di quello precedente, ha scritto un altro post sarcastico: «Dopo i miei post sarà pieno di chitarre usate mercatino musicale, con spedizione compresa». In un commento ha aggiunto in risposta a chi diceva scherzando che dopo le sue parole i chitarristi inizieranno a comprare parrucche: «Ho smosso il business finalmente».