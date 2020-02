Young Signorino, ascolta il nuovo singolo ‘Rockstar mai’

Il nuovo singolo di Young Signorino si intitola Rockstar mai. Lo si può ascoltare qui sopra nel video diretto da Gianluca ‘Gullunz’ Gulluni. Scritto dal cantante su un beat di Samura, il pezzo racconta la reazione di Signorino alle attenzioni di cui è circondato in quanto personaggio pubblico. “Questa fama ammazza me”, canta Signorino, che parla di “finti sorrisi” e di “finti amici”. La via d’uscita è una ragazza: “Io muoio, guardo il soffitto, poi guardo lei e rivivo”.

La canzone anticipa il primo vero album di inediti che uscirà in aprile. In gennaio, Young Signorino ha duettato in +Peste con Vinicio Capossela che l’ha definito «l’ultimo dei dadaisti». Nel novembre 2019 ha pubblicato L’epd’amore, EP contenente Burrocacao rosa. Qui potete leggere la nostra intervista.