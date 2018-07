Yoko Ono: un nuovo album e un nuovo singolo

John Lennon, la stella polare di Rolling Stone Queste pagine non sarebbero le stesse senza di lui. Il frontman dei Beatles è stato protagonista fin dal primo numero, e il suo compleanno è l'occasione giusta per raccontare quanto è stato importante per la rivista

Yoko Ono diventa co-autrice di ‘Imagine’ Dopo quasi 50 anni alla vedova di John Lennon verranno riconosciuti i crediti per uno degli inni alla pace più famosi di sempre

Ascolta la nuova canzone dei Moonlandingz con Yoko Ono "This Cities Undone" sarà contenuta nell'album di debutto che esce il 24 marzo. Con lo zampino del figlio Sean Lennon

Tanti auguri Yōko! Festeggiamo il compleanno della vedova più artistica del rock con un'intervista in cui ci ricorda che John Lennon è ancora il suo unico eroe

Yoko Ono produrrà un film sulla storia d'amore con John Lennon I due si conobbero nel 1966 quando l'allora frontman dei Beatles era ancora sposato con la prima moglie; da allora un amore durato undici anni, fino all'ultimo giorno di Lennon

"Lumière de l’Aube", la personale di Yoko Ono a Lione fino al 10 luglio Cinquant'anni di grande arte, perché ancor prima di avere a che fare con Lennon, l'artista creava opere d’avanguardia, surreali e sofisticate

John Lennon è ancora il mio unico eroe. L'intervista a Yoko Ono Cammina spesso e non accetta consigli. La vedova del frontman dei Beatles racconta i suoi eroi e le sue influenze.

Yoko Ono non è riuscita a realizzare il simbolo della pace più grande del mondo Al raduno organizzato per i 75 anni di Lennon si sono presentate molte meno persone del previsto

Yoko Ono sta organizzando un evento da record per il compleanno di John Lennon La compagna del Beatle vuole creare il segno della pace "umano" più grande del mondo, il 6 ottobre a Central Park

I disegni di John Lennon arrivano su Youtube Dopo 30 anni arriva su internet il corto animato "The John Lennon Sketchbook" firmato John Canemaker, commissionato da Yoko Ono con i disegni e le musiche del marito scomparso

