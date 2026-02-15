Ye a Reggio Emilia, scoppia la polemica sui biglietti: gli early bird costavano di più

Ye deve ancora arrivare in Italia ma già non mancano le polemiche. Ieri pomeriggio, quando alle 16 sono ufficialmente partite le prevendite per il concerto in programma il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia nell’ambito dell’Hellwatt Festival, sui social si è scatenata una ondata di proteste dei fan.

Il motivo? I biglietti della prima tornata “early bird”, che da quanto si era capito sarebbero dovuti costare meno, si sono rivelati più cari di quelli messi in vendita ieri, tanto che gli utenti hanno contestato la gestione della vendita chiedono spiegazioni sugli sconti retroattivi.

In risposta alle critiche, gli organizzatori dell’Hellwatt Festival hanno pubblicato una nota ufficiale sui social in cui si scusano per il disagio e annunciano che «verranno valutate soluzioni personalizzate», compresi eventuali rimborsi parziali per la differenza di prezzo pagata dai fan della prima ora. Il testo invita gli acquirenti a contattare un indirizzo email dedicato per risolvere ogni situazione, ma alcuni utenti segnalano problemi nel riuscire a utilizzare l’indirizzo stesso.

Quella di West resta tra le date più attese dell’estate 2026. Oltre al concerto di Ye, l’Hellwatt Festival promette nomi internazionali e spazi dedicati a musicisti di generi diversi, nonché pre-party e after-party esclusivi. Alcuni nomi sono già stati annunciati, qui.